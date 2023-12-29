Ramazan Bayramı ne zaman, 9 gün mü tatil olacak? (2024 Ramazan Bayramı takvimi)

2024 Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağı, yeni yıla kısa bir zaman kala araştırılıyor. Önümüzdeki yılın tatil planlarını şimdiden yapmaya başlayan vatandaşlar, Ramazan Bayramı tatilinin hangi gün başlayacağını merak ediyor. Peki, 2024 Ramazan Bayramı ne zaman, 9 gün mü tatil olacak?

2024 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?



Ramazan Bayramı tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimi sonrasında belli oldu.



Buna göre; 2024 Ramazan Bayramı 10 Nisan 2024 Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan 2024 Cuma günü sona erecek.

