Ramazan Bayramı ne zaman, 9 gün mü tatil olacak? (2024 Ramazan Bayramı takvimi)

Ramazan Bayramı'nın ne zaman idrak edileceği, 2024 yılı resmi tatil takvimini araştıran vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Önümüzdeki yıl nisan ayına denk gelecek olan Ramazan Bayramı'nın kaç gün tatil olacağı ise plan yapan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, 2024 Ramazan Bayramı ne zaman, 9 gün mü tatil olacak?

Ramazan Bayramı ne zaman, 9 gün mü tatil olacak? (2024 Ramazan Bayramı takvimi)

2024 tatilinin kaç gün olacağı, yeni yıla kısa bir zaman kala araştırılıyor. Önümüzdeki yılın tatil planlarını şimdiden yapmaya başlayan vatandaşlar, Ramazan Bayramı tatilinin hangi gün başlayacağını merak ediyor. Peki, 2024 Ramazan Bayramı ne zaman, 9 gün mü tatil olacak?

2024 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimi sonrasında belli oldu.

Buna göre; 2024 Ramazan Bayramı 10 Nisan 2024 Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan 2024 Cuma günü sona erecek.

Ramazan Bayramı ne zaman, 9 gün mü tatil olacak? (2024 Ramazan Bayramı takvimi) - 1

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Ramazan Bayramı dolayısıyla 10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma tatil olurken, sonrasında hafta sonuna denk gelen sonraki günler 13 Nisan Cumartesi ve 14 Nisan Pazar da tatile eklenecek.

Ramazan Bayramı arifesinden önceki ilk iş günü olan 8 Nisan Pazartesi ile yarım gün mesainin olduğu arife gününün idari izin olarak kararlaştırılması durumunda, birçok çalışan bayramda 6 Nisan Cumartesi günü başlayıp 14 Nisan Pazar sona eren 9 günlük tatil yapabilecek.

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