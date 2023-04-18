Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emperyalist düzene biz dur dedik

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14 Mayıs seçimlerine geri sayım sürüyor...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Afyonkarahisar mitinginde kürsüdeydi. Erdoğan, 14 Mayıs'taki rakibi CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.
"Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye Yüzyılına giden yolu Afyonkarahisar'dan başlatıyoruz." diyerek konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından öne çıkanlar:
"Türkiye son 21 yıldaki atılımlarımızla asırlık hayallerine anca ulaşabildi. Siyasi hayatımızın tamamı, emperyalistler ve onların taşeronlarıyla mücadele ile geçti. Vesayetin gücünü kırarken emperyalizme meydan okuduk.
Birileri çıkmış bize tıpkı seccade edebiyatı yaptığı gibi emperyalizm edebiyatı yapıyor. Bunu yapan kim, emperyalistlerin tetikçileri ile yol yürüyen kişi. Londra tefecilerinden aldığı sözlerle sevindirik olan kişi. Otel odalarında IMF görevlileri ile adamlarını görüştüren kişi. Bu kişiyi biliyorsunuz değil mi?
Bu kardeşiniz Başbakan olduğunda Davos'ta IMF'nin Başkanı ile görüşme yapıyoruz. Şu anda masanın etrafında olan birisi daha vardı, o zaman ekonomi ile ilgileniyordu. O görevi vermiştik. Yanımda, IMF Başkanı'na dedim ki, adamlarınız bize geliyor.
Yanımızda olan kişi kim, bebecan. Davos'ta IMF Başkanı'na 'Türkiye'yi ben yönetirim' dedim. 2013'te IMF ile yolları ayırdık. İşte AK Parti budur. İYİ Parti'nin adamları, Bay Bay Kemal'in adamları, otellerde görüştüler. IMF'den borç almamız lazım dediler. IMF'den borç almadık, yol yürüdük mü, yürüdük. Herhangi bir şey olmadı. Merkez Bankası'nın rezervi o zaman 27.5 milyar dolardı. Şimdi 3 haneli rakamlara geçtik.
Emperyalist sömürge düzenine biz dur dedik, meydan ouduk. BM kürsüsünde 'Dünya 5'ten büyüktür.' dedik. Terör örgütlerinin emrine girenlerden onurlu duruş dersi almayız, bizim ömrümüz bu ülkenin hakkını savunmakla geçti. Biz ne emperyalistlerin ne de onların tetikçilerinin önünde secde ederiz, biz sadece Allah'ın huzurunda rükuda eğilir ancak onun için secdeye varırız.
Bay bay Kemal'e sesleniyorum, bizim emperyalizme karşı duruşumuzu öğrenmek istiyorsan git, sırtını sıvazlayan Batı'daki ağa babalarına sor. Türkiye'nin en büyük sıkıntısı bu ülkenin siyasetini yalan ve nefret diliyle zehirleyerek iktidar rüyası görenlerdir."
Yollar, köprüler olmazsa soğan, patates nasıl gelecek."
ESKİŞEHİR'DE TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar'daki mitingin ardından Eskişehir'e geçerek Toplu Açılış Töreni’ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:
"Eskişehir, Türkiye Yüzyılı'nın parlayan yıldızlarından birisidir. Geçmişte asırlarca dünyanın ilim merkezi olan bu coğrafya son yıllarda haketmediği ihmali yaşamıştır. Güçlü eser ve hizmet altyapısı üzerine Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeyi planlıyoruz. Her dönemde olduğu gibi, Türkiye'nin kendilerine bağımlı kalmasını isteyenler var. Ekonomik tuzaklara kadar kullanmadık araç bırakmadılar. Milletimizle verdiğimiz mücadeleyle hepsinin üstesinden geldik.
Bu defa karşımızda 7'li bir koalisyon var. Bu masada terörle kol kola olanlar var mı? Buna bir de PKK'sından FETÖ'süne mu masayı destekleyen terör örgütlerini ilan etmek lazım. Londra tefecileri, eroin kaçakçıkları hepsi var. Batı'dakileri saymıyorum bile. Türkiye İHA, SİHA, AKINCI, KIZILELMA yapmasın istiyorlar. TCG Anadolu'yu da yapmasın, Togg yapmasın istiyorlar. Yıllar yılı bu ülkeyi CHP öyle yönetmedi mi? Bir toplu iğne bile üretemediler. Yeni bir seçimin arifesinde Türkiye, yine rayından çıkartılmaya, kazanımlarından edilmeye, eski günlerine geri döndürülmeye çalışılıyor.
14 MAYIS'TA SİYASİ MEVTA OLACAKLAR
Ülkenin başında yerli, milli, vizyon sahibi bir yönetim olmasaydı bu hizmetler olabilir mi? CHP'liler TCG Anadolu'dan rahatsız, İyi Parti rahatsız, terör örgütünün uzantısı HDP rahatsız, ama en önemlisi Kandil rahatsız. Niye? Çünkü SİHA'lar bu terör örgütlerinin kafasına kafasına iniyor. Biz gereken dersi onlara verdik. Biliyorlar ki eğer Cumhur İttifakı işbaşında olursa teröristlere bu ülkede aman yok. 14 Mayıs, bunların siyasi mevta haline gelmesi olacaktır.
"SEN SOĞANIN TADINI BİLİR MİSİN?"
Bay bay Kemal çıkmış soğan, patates diyor. Sen soğanı masanın üzerine koyup yumruğunu vurarak lezzetini alabilir misin? Biz öyle yetiştik. Bu yollar olmasa siz soğanı, patatesi nasıl taşıyacaksınız?
İLK YERLİ LOKOMOTİF ESKİŞEHİR'DE ÜRETİLECEK
Eskişehir bor cevheriyle ülkemize 2 milyar dolar gelir sağladı. Eti Maden Eskişehir'e 700 milyon liralık yatırım yaptı. Bor atıklarından üretilen lityum, mühendislerimizin üç yıllık emeğinin ürünüdür. Bandırma'daki tesisle birlikte ülkemizin ihtiyacını yaklaşık yarısını üretebilir hale getirdik. Cep telefonu, tablet, dizüstü bilgisayarlarda, bir otomobilin ötesinde yüksek teknoloji ürünü akıllı cihaz olan Togg'ta kullanılan lityum bu tesislerde üretiliyor. Bunlar öyle stratejik ürünler ki, Amerika ile Çin arasındaki ekonomik çekişmenin en önemli unsurlarından birini oluşturuyor.
Eskişehir'e bu yıl için de 3 yeni Bor tesisi daha kazandıracağız. İkinci müjdemiz, ülkemizin ilk yerli, elektrikli lokomotifi E-5000'i burada üreteceğiz. E5000'in lokomotif ve alt sistemlerinin tasarımı, imalatı ve montajı tamamlanarak test ve sertifikasyonuna başlanacak. Eskişehir'e tüm bu değerlerle değer kattık. Yeni yatırımlarla yeni değerler kazandırmayı sürdürüyoruz. Eskişehir'i raylı sistemler teknolojilerinin de merkezi haline getiriyoruz. Eskişehir'de üretilen ürünlerin Gemlik'e ulaştırmasını sağlayacak raylı sistem inşasına yakında başlıyoruz."