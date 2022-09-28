Cumhurbaşkanı Erdoğan: Etlik Şehir Hastanesi adeta bir sağlık şehridir

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Etlik Şehir Hastanesi Açılış Töreni'ne katıldı.

Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

''Ankara'ya ikinci şehir hastanesini kazandırmamıza faydası olan herkesi tebrik ediyorum.

''BU DEV HASTANE ADETA BİR SAĞLIK ŞEHRİDİR''

Biz Etlik Şehir Hastanesi sağlık alanındaki devrimlerden biri olarak kabul ediyoruz. Bu dev hastane adeta bir sağlık şehridir. Biz Ankara'da sadece Etlik Şehir Hastanesi'yle kalmadık. Bir de Bilkent'i kurduk. Hastanemiz sadece vatandaşlara değil çalışanlara da en üst konforu sağlayacak.

Bu bay Kemal'den bu ülkeye hayır gelir mi? Sosyal Güvenlik Kurumu'nun başında sen ne yaptın ki ülkenin başında bir şeyler yapabileceksin.

Türkiye'nin en büyük şehir hastaneleri arasında yer alan Etlik Şehir Hastanesi bugün açıldı.

Son asrın en büyük sağlık krizini alnımızın akıyla yönettik. CHP ne yaptı, Adana'da hal alanını şehir hastanesi diye millete satmaya çalıştılar. Çadırdan hastane olur mu? Bay Kemal'e göre olur çünkü hayatı böyle geçti.



''HER ŞEHİR HASTANEMİZİ MARKA HALİNE GETİRECEĞİZ''



Her şehir hastanemizi ulusal ve uluslararası düzeyde birer marka haline getireceğiz. Türkiye'nin kaybetmeyi göze alacak tek bir evladı yoktur. Hiç kimsenin bu mümtaz hazineyi elimizden almasına rıza göstermeyeceğiz.

Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde Türkiye'nin en büyük kronik yara bakım merkezi, Ankara'nın en kapsamlı klinik araştırma merkezi, ilk ve tek hibrit ameliyathanesi, en büyük hiperbarik oksijen tedavisi merkezi ve en büyük uyku bozukluğu tanı ve tedavi merkezi bulunuyor.

''DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN GELENLERİ MİSAFİR EDİYORUZ''



Türkiye'nin önümüzdeki 100 yılı için en doğru kararı vereceğine inanıyorum. Eskiden beri gelişmiş ülkelerle mukayese ederek hayıflanan bir kesim vardı. Son dönemde sosyal medya mecralarında yine gelişmiş ülke güzellemelerinin yapıldığını görüyoruz. Sırf daha iyi bir arabaya binmek için yurt dışına gidenlere acıyarak bakıyoruz.

Gelişmiş ülkelerin soygun tarihi bir yana bırakıyorum, güvenlik ve refah sırça köşklerinin yaşanan her küresel sıkıntıda çatladığını görüyoruz.



Türkiye gelişmiş ülke vatandaşlarının da sığınağı oldu. Dünyanın dört yanından gelenleri misafir ediyoruz''