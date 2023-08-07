Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık alım fiyatlarını açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, dış politika ve ekonomi gündemiyle Beştepe'de toplandı.

Saat 15.10'da başlayan toplantı 3,5 saat sürdü. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gündemi değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Öncelikle Kocaeli'deki patlamada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.

İçinde bulunduğumuz şartlar ne olursa olsun 'zaman bizden yanadır, zaman Türkiye'nin yanındadır' diyerek yola devam ediyoruz. Türkiye asırlar sonra ilk defa küresel lige yükselmiştir.

Geçmişteki tüm kazançlarımızın altında birlik ve beraberlik olduğunun bilincindeyiz. Ne zaman atağa kalksak hemen kardeşliğimize ve birliğimize saldırıldığını görüyoruz. Son 10 yıldır aynı tuzakları yaşadık. Gezi olaylarından 15 Temmuz darbe girişimine kadar tüm olayları hezimete uğrattık.

AKBELEN AÇIKLAMASI

Güney Ege'de kullanılan elektriğin neredeyse 3'te 2'sini üreten Akbelen Termik Santrali ülkemiz için milli bir değer konumundadır. Santralimizin kaynağını azalttığı için kömürle faaliyetine devam etmesi gerekiyor. Avrupa'nın hiçbir yerinde kömürle üretimin artılmasına karşı çıkılmazken, Türkiye'de ağaç sevgisi adında provokatif eylemler yapılmaktadır. Ülkemizin ormanlarının arttığı ilgili kurumlar tarafından sürekli olarak açıklanmıştır. Kampanyaları ağaç sevgisiyle izah edemeyeceğimiz açıktır. Çevreci görünümlü marjinalllere aldırmıyor, sadece işimize bakıyoruz.

Fitne yelkenlerini şirirmek isteyenler her zaman olduğu gibi yine hüsrana uğrayacaklardır. Bunlar kabusla uyanmaya mahkumdur. Seçimleriz üzüerinden 72 gün geçmesine rağmen muhalefet hala sandığın iradesini kabul etmiyor. Her gün yeni adaylar çıkarıyorlar. İstediğiniz kadar aday çıkarın. Bu millet kimi nereye oturtacağını biliyor.

Türkiye'nin en büyük talihsizliği basiret yoksunu bir muhalefet olmasıdır. Birbirlerini gırtlaklayanların bencilliği asla unutulmayacaktır.

Ekonomik zorlukları göza ardı etmiyoruz. Pazarda, sokaktaki serzenişleri çok yakından izliyoruz. İleride bugünleri Türkiye Yüzyılı'na giderken aştığımız nice tümsekten biri olarak hatırlayacağız. Biz milletimizin takdirine olduğu kadar tenkitlerine de açığız.

"TÜRKİYE'Yİ HER YIL BÜYÜTTÜK"

Ülkemize tarihimizin en büyük kalkınma hamlesini yaşattık. Yatırıma ve istihdama önem vererek Türkiye'yi her yıl yüzde 5 büyüttük. Bütün bunları 66 milyondan 86 milyona çıkan nüfusa rağmen gerçekleştirdik.

Vatandaşlarımızın tamamına, tarımdan sanayiye, refahlarını yükseltecek bir ortam kurdu. Eğitimi tüm evlatlarımız için erişilebilir kıldık.

Yaklaşık 11 milyon yeni konut yaparak vatandaşlarımızın ev sahibi olmasını sağladık. Ülke genelinde depreme hazırlık amacıyla 6,5 milyon konutu dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bunların 1,5 milyonu ise İstanbul'da acilen dönüştürülmesi gereken konutlardır. İnşallah 15 Ağustos'a kadar çadırlarda kalan vatandaşlarımızın hepsini konteynerlere taşıyacağız. Yerinde dönüşüm projesi memnuniyetle karşılanmıştır.