Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık alım fiyatlarını açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, dış politika ve ekonomi gündemiyle Beştepe'de toplandı.
Saat 15.10'da başlayan toplantı 3,5 saat sürdü. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gündemi değerlendirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;
"Öncelikle Kocaeli'deki patlamada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.
İçinde bulunduğumuz şartlar ne olursa olsun 'zaman bizden yanadır, zaman Türkiye'nin yanındadır' diyerek yola devam ediyoruz. Türkiye asırlar sonra ilk defa küresel lige yükselmiştir.
Geçmişteki tüm kazançlarımızın altında birlik ve beraberlik olduğunun bilincindeyiz. Ne zaman atağa kalksak hemen kardeşliğimize ve birliğimize saldırıldığını görüyoruz. Son 10 yıldır aynı tuzakları yaşadık. Gezi olaylarından 15 Temmuz darbe girişimine kadar tüm olayları hezimete uğrattık.
AKBELEN AÇIKLAMASI
Güney Ege'de kullanılan elektriğin neredeyse 3'te 2'sini üreten Akbelen Termik Santrali ülkemiz için milli bir değer konumundadır. Santralimizin kaynağını azalttığı için kömürle faaliyetine devam etmesi gerekiyor. Avrupa'nın hiçbir yerinde kömürle üretimin artılmasına karşı çıkılmazken, Türkiye'de ağaç sevgisi adında provokatif eylemler yapılmaktadır. Ülkemizin ormanlarının arttığı ilgili kurumlar tarafından sürekli olarak açıklanmıştır. Kampanyaları ağaç sevgisiyle izah edemeyeceğimiz açıktır. Çevreci görünümlü marjinalllere aldırmıyor, sadece işimize bakıyoruz.
Fitne yelkenlerini şirirmek isteyenler her zaman olduğu gibi yine hüsrana uğrayacaklardır. Bunlar kabusla uyanmaya mahkumdur. Seçimleriz üzüerinden 72 gün geçmesine rağmen muhalefet hala sandığın iradesini kabul etmiyor. Her gün yeni adaylar çıkarıyorlar. İstediğiniz kadar aday çıkarın. Bu millet kimi nereye oturtacağını biliyor.
Türkiye'nin en büyük talihsizliği basiret yoksunu bir muhalefet olmasıdır. Birbirlerini gırtlaklayanların bencilliği asla unutulmayacaktır.
Ekonomik zorlukları göza ardı etmiyoruz. Pazarda, sokaktaki serzenişleri çok yakından izliyoruz. İleride bugünleri Türkiye Yüzyılı'na giderken aştığımız nice tümsekten biri olarak hatırlayacağız. Biz milletimizin takdirine olduğu kadar tenkitlerine de açığız.
"TÜRKİYE'Yİ HER YIL BÜYÜTTÜK"
Ülkemize tarihimizin en büyük kalkınma hamlesini yaşattık. Yatırıma ve istihdama önem vererek Türkiye'yi her yıl yüzde 5 büyüttük. Bütün bunları 66 milyondan 86 milyona çıkan nüfusa rağmen gerçekleştirdik.
Vatandaşlarımızın tamamına, tarımdan sanayiye, refahlarını yükseltecek bir ortam kurdu. Eğitimi tüm evlatlarımız için erişilebilir kıldık.
Yaklaşık 11 milyon yeni konut yaparak vatandaşlarımızın ev sahibi olmasını sağladık. Ülke genelinde depreme hazırlık amacıyla 6,5 milyon konutu dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bunların 1,5 milyonu ise İstanbul'da acilen dönüştürülmesi gereken konutlardır. İnşallah 15 Ağustos'a kadar çadırlarda kalan vatandaşlarımızın hepsini konteynerlere taşıyacağız. Yerinde dönüşüm projesi memnuniyetle karşılanmıştır.
"ENFLASYONU DAHA ÖNCE YÜZDE 6'LARA DÜŞÜRDÜK"
Türkiye'nin son 20 yıldır enflasyon ortalama yüzde 15'tir. Bizden önce daha yüksekti. Yükselen enflasyonu Allah'ın emri ile yine biz indireceğiz. Enflasyonu daha önce yüzde 6'lara düşürdük, yine biz indireceğiz. İstihdam ve üretim sayesinde bunu gerçekleştireceğiz.
Sabit ve dar gelirli herkese sesleniyorum. Öğrencisinden ev hanımına sesleniyorum. İnsanlar gibi devletlerin hayatlarında da inişler çıkışlar olabilir. Hem küresel olayların hem Türkiye'nin içindeki sorunlar gelip geçicidir. Türkiye geçmişteki dönemlere göre çok iyi durumdadır. Bu kritik dönemde yapmamız gereken şey evlatlarımızın geleceğini küçük endişelerin önüne koymaktadır.
Deprem tehdidi altındaki şehirlerimizi yeniden inşa etmemiz mi gerekiyor? Şayat omuz omuza verirsek bu sorundan kurtuluruz.
İki elin parmakları gibi birbirimize kenetlenirsek geleceğimizin parlak olduğunu görürüz. Türkiye daha önce Çanakkale'de, Kutul Amare'de Gabar'da birçok destek yazdı. Son 21 yılda verdiğimiz her mücadele de yer alarak yazdı. Türkiye yine bize destek vererek destan yazacak. Şair diyor ki 'Gün doğar, gün batar.' Bizim milletimize yapacak çok hizmetimiz var. Tüm kalbimizle bu hakikate inanıyoruz. Her bir vatandaşımıza teşekkür ediyoruz.
YENİ SİVİL ANAYASA MESAJI
Başta başörtü ve ailenin korunması olmak üzere milletimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Cumhuriyet'in yüzüncü yılında Türkiye'yi sivil ve özgür bir anayasaya kavuşturmak istiyoruz.
Türkiye'nin yıldızının parladığı alanların başında savunma sanayi gelmektedir. Son derece başarılı geçen İDEF'in katkısıyla 6 milyar dolarlık ihracat hedefinin karşılanacağına inanıyorum.
Aşure Günü'nde Pendik'te Muharrem orucumuzu açtık. Alevi, Sünni, Kürt diyrek aramıza nifak tohumları ekmek isteyenlere izin vermeyeceğimizi bu şekilde gösterdik.
Aziz milletim geçen hafta açıklanan iki önemli veri Türkiye'nin doğru yolda olduğunu teyit eder niteliktedir. Temmuz ayında en yüksek ihracat değerine ulaştık. Temmuz ayı son 12 aylık ihracatımız 253 milyar 280 milyon doları buldu.
Türkiye için çalışan ve üreten ihracatçılarımızı canıgönülden tebrik ediyorum. Turizm sektörümüzden de gerçekten mutlu haberler geliyor. Türkiye'ye yıl başından bu yana 22 milyonu aşkın turist geldi. Gecelik ortalama harcama 67 dolardan 100 dolara yükseldi.
İhracat ve turizmle birlikte sporda da ülkemizin başarı grafiği giderek yükseliyor. Sporcularımız 3 bin 883 madalya kazandı.
Mete Gazoz'un başarısı ise bizi dünyada gururlandırmıştır. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları, Türk sporcuların kendilerini gösterdiği bir arena olacaktır.
FINDIK ALIM FİYATLARI BELLİ OLDU
Yaz döneminde açıkladığımız çeşitli alım fiyatları üreticimiz tarafından memnuniyetle karşılandı. Fındığın ihracatımıza yıllık katkısı 2 milyar doları buluyor. Bu sene 125 tonluk bir rekolte bekliyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisi'ni üreticileri korumak için yeniden görevlendirdik.Fındık alım fiyatı Giresun için 84 TL, Ravent için 82,50 TL olarak belirlendi. Alımlarda kilogram başına 1 lira 65 kuruştan başlamak üzere prim verilecektir. Üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum."
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