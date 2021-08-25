Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kritik meselelerde söz sahibi ülke olduk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis Ahlat'ta düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 950. yılını kutlama törenlerine katıldı.

Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Ne terör örgütlerinin saldırıları ne ekonomik tetikçilerin saldırıları bize engel olabildi. Küresel ekonomik düzennin yeniden yapılanma sürecinde ülkemizin gücünü daha iyi görüyoruz. Geçmişte sağcı solcu diyerek birbirine düşürmek istedikleri gençlerimiz bu defa oyuna gelmedi.

Karşılarında Cumhur İttifakı olarak bizleri görecekler. Artık hiç kimsenin hiçbir kesimin hiçbir gücün ülkemize, milletimize, gençlerimize kayıplar verdirmesine müsaade etmeyeceğiz.

PKK, FETÖ olayları gençlerimizin milli değerlerle donananması ve günün gereklerinin sağlanmasının gerektiğini gösterdi.

2053 ve 2071 vizyonlarıyla, Türkiye'yi her bakımdan dünyanın en güçlü ülkeleri arasında ilk sıralara yerleştirme görevini miras bırakıyoruz.



Dün kendi sınırları içinde adeta varlık yokluk mücadelesi veren bir ülkeden bugün bölgesinde ve dünyada her kritik meselede söz sahibi bir ülkeye dönüştük.





