Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepatit A aşısı artık ülkemizde de üretilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da aşı üretim merkezi açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, corona virüs salgını döneminde yaşananların aşı üretim kapasitesinin kritik önemini ortaya çıkardığını söyledi.

Erdoğan, Türkiye'nin salgın dönemini dünyanın birçok ülkesine göre çok daha başarılı bir şekilde yönettiğini belirtti.

''HEPATİT A AŞISI ARTIK STANDARTLARA UYGUN ŞEKİLDE ÜLKEMİZDE ÜRETİLECEK''

Merkezde, Hepatit A aşısının üretiminin yapılacağını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Daha çok yurt dışından tedarik edilen Hepatit A aşısı artık dünya standartlarında ülkemizde de üretilecektir. Böylece Türkiye bu aşıyı en üst standartta üreten 4. ülke olacak.'' diye konuştu.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Corona virüs salgını döneminde yaşananlar bize aşı üretim kapasitesinin ne kadar kritik önemde olduğunu göstermiştir. Türkiye, bu süreci dünyanın birçok ülkesine göre çok daha başarılı bir şekilde yönetmiştir. Muhalefetin tüm baskılarına rağmen ekonomide yıkıcı sonuçları olacak sert adımlar atmaktan uzak durduk.

''TÜRKİYE BU AŞIYI EN ÜST STANDARTTA ÜRETEN 4. ÜLKE OLACAK''

Daha çok yurt dışından tedarik edilen Hepatit A aşısı artık dünya standartlarında ülkemizde de üretilecektir. Böylece Türkiye bu aşıyı en üst standartta üreten 4. ülke olacak. Açılışını yaptığımız bu önemli tesis ile birlikte Hepatit A aşısında yurt dışına bağımlılığımız azalacaktır.''