Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her gün bir medya mensubu öldürülüyor

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TRT World Forum'da konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

TRT'nin düzenlediği bu forum farklı coğrafyalardan alanında yetkin isimleir buluşturan bir platformdur. Kıymetli fikirleriyle forumun içeriğini zenginleştiren tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum.



Gazze'de devam eden katliam başta olmak üzere küresel ölçekte son derece sancılı dönemden geçiyoruz. Rusya-Ukrayna arasındaki savaş gündemde geri plana düşmüş olsa da halen tüm yakıcılığıyla devam ediyor. Savaşın ilk aylarında ülkemizin çabalarıyla ortaya konan barış planının değeri gün geçtikçe daha iyi anlaşılıyor.

"BENZİN DÖKEN BATILILAR DEĞİL MASUMLAR ÖDÜYOR"

O dönem ateşi körükleyenlerin, bölgemizle birlikte tüm dünyaya nasıl bir kötülük yaptıkları artık net görülüyor. Uluslararası kuruluşların sorun çözme kabiliyetlerinin olmadığını bugün daha iyi anlıyoruz. Temennimiz, bizim kendimizi paralayarak dile getirdiğimiz hakikatin tüm taraflarca idrak edilmesidir. Türkiye daha fazla kan akmaması, yıkım yaşanmaması için elini taşın altına koymaya hazırdır. Gerçekten de barışa, özellikle adil bir barışa her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz günler yaşıyoruz. Adil barışın kaybedeni olmaz. Kalıcı barışı tesiste her anın bedelini ateşini benzin döken batılılar değil masumlar ödemektedir.



Küresel güvenliği sağlamakla mükellef kurumlar yetersiz kalıyor. Kan akmaması için elimizin taşın altına koymaya hazırız.

"BOYUN EĞMEDİK"

Nice medya operasyonunun hedefi haline getirildik ama bunların hiçbirine boyun eğmedik.

Gazze'de 70'i aşkın medya mensubnu öldü. Amerika'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın, Almanya'nın meşru gazeteleri nerede?

Her gün bir gazeteci katlediliyor. Ancak yıllardır bize basın özgürlüğünden dem vuran kurumların hiçbirinin gıkı çıkmıyor. Küresel medya kartelleri Gazze'deki vahşeti gözden kaçırmaya Hamas bahanesiyle gazeteci katliamını meşrulaştırmaya çalışmaktadır. Basın özgürlüğü ve medya ahlakının ötesinde insan onurunu yok eden bu vicdansızlığı biz reddediyoruz.

İsrail güçleri basın menduğlarımızın hakikate ayarlı kameralarını kırmış olsa da hakikatların ortaya çıkmasına engel olamamıştır. Bir kameramız gider bin kameramız gelir.

"KESİNLİKLE LAHEY'DE YARGILANACAK"

Vicdanlığı kanatan bu sessizliğin gerisinde suçluluk duygusu var. İsrail'in başı Nethanyahu olmak üzere bunlar suçludur. Terörün yardakçısı olarak teröristtir. Bunlar LAHEY'de divanında kesinlikle yargılanacaklardır.

Biz bu işin takipçisiyiz. Netanyahu ve yardakçıları yargılanacaktır.

Bu katliam bugün Gazze'de yaşanıyor olabilir. Şayet bu akıl ve vicdan dışı zalimin önüne geçemezsek artık dünyanın hiçbir yerinde hiç kimse kendini güvende hissetmez. SZulmün çirkin ve vahşi yüzü her yerde karşımıza çıkabilir. Kimsenin kendisini dışında tutamayacağı bir sorumluluk altındayız.



Türkiye olarak biz yaklaşan tehlikeyi görüyoruz. Açık açık ifade ediyoruz. Birileri rahatsız olsa da hakkı ve hakikati haykırmaktan vazgeçmeyeceğiz.