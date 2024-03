Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her vatandaşımız bizim başımızın tacıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın törendeki konuşmasından satır başları şöyle:



"Hangi kökene, fikre, siyasi görüşe mensup olursa olsun her vatandaşımız bizim başımızın tacıdır. Bizim siyaset geleneğimizde beklentiler karşılanmayınca suçu millete atmak yoktur. Biz eksik varsa kendimizde arar, hata varsa yine kendimize bakarız. Muhalefet cenahı ise bırakın kazandıkları bir seçimi, yenildikleri seçim sonrasında bile kendilerini sorgulamazlar. Her zaman bir günah keçisi bulup, hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam ederler.



31 MART MESAJI: "ANKARA BİZİM, HEPİMİZİN"



Mayıs seçimlerinden sonra da yine aynısını yaptılar. Suçu vatandaşa ve CHP adayı zata yıkıp kendilerini temize çıkardılar. Ne oldu altılı masa? Hani liderler? Meclis’e girebildiler mi? Ama biz yine Meclis’teyiz. Şimdi gümbür gümbür 31 Mart’a yürüyor muyuz? Biz kazanmış olmamıza rağmen bu seçimde almış olduğumuz oyu yeterli görmüyoruz. Sandık sonucunu daha fazla insanımıza ulaşmamız gerektiği şeklinde okuyoruz. 31 Mart’ta Mamaklı kardeşlerimizle el ele verip eser ve hizmet siyasetini zirveye çıkartacağız. Ankara bizim, hepimizin.



"MAMAK DENİLİNCE AKLA YOKLUK GELİRDİ"



Mamak denilince akla yokluk ve yoksulluk gelirdi. İlçemize yakışmayan bu tabloya son verdik. Bugün 52 kalem yatırımı sizlerin hizmetine veriyoruz. Bu projeler arasında havuzlar, millet kıraathaneleri, bahçeler, kapalı pazar yerleri, kütüphaneler, gençlik merkezleri bulunuyor.



"CUMHURBAŞKANI OLARAK YANLARINDA OLACAĞIM"



Bizde siyaset bir bayrak yarışıdır. Bu seçimlerde Mamak’ta bayrak değişimine gittik. Belediye başkanı olarak görev yapan Murat Köse kardeşimizin yerine Asım Balcı kardeşimizi aday gösterdik. Murat kardeşimize, ilçemize hizmetleri dolayısıyla teşekkür ediyorum. Kendisiyle olan dava arkadaşlığımızı inşallah başka alanlarda devam ettireceğiz. Cumhurbaşkanı olarak her an Asım kardeşimin yanında olacağım, Turgut kardeşimin yanında olacağım. Onlarla beraber bu yolculuğa devam edeceğim.



“MEZHEP SİYASETİ YAPAN BU MİLLETİN İYİLİĞİNİ İSTEMİYOR”



‘Şu partiye oy verenler, belediyenin kapısından giren’ ırkçı zihniyetten asla olmadık. Teröre bulaşmadığı sürece hangi partiye oy verirse versin herkesi bağrımıza bastık. Ancak 14-28 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi, 31 Mart öncesinde de siyasi rekabeti husumete dönüştürmeye çalışanlar var. Tek parti zihniyetinin günümüzdeki temsilcisi olan CHP yönetimi ırkçılık, ayrımcılık ve bölücülükte yine kendi kötü geçmişiyle yarışıyor.



Biz daha yakın geçmişte Çorum olaylarını, Maraş olaylarını yaşamış bir milletiz. Biz Sivas olaylarında çok ciddi provokasyonlara maruz kalmış bir ülkeyiz. Son olarak Gezi hadisesinde sokaklarımızın nasıl karıştırıldığını hepimiz hatırlıyoruz. Haftalarca sokaklarımızı terörize ettiler. Belediyeye ait araçları yaktılar. Milletimizin iradesine ve kardeşliğine sahip çıkması sayesinde bu kaos girişiminin önüne geçtik. Her kim mezhep kimliği üzerinden siyaset yapıyorsa bu milletin iyiliğini sitemiyor demektir.



"ANKARA'NIN YAVAŞLIKTAN KURTULMASI LAZIM"



Son 5 yılda Ankara’nın nasıl bir hizmetsizlik girdabına düştüğünü sizler çok iyi biliyorsunuz. Havalimanından buralara kadar Allah aşkına yolların asfaltlanması diye bir şey var mı? Nereden ereye geldik. Bol keseden vaat dağıttılar ama verdikleri sözleri yerine getirmediler. Ankara bu kadar ihmale, bu kadar yatırımsızlığa tahammül edemez. Ankara’nın yavaşlıktan kurtulması, bir an önce hızlanması gerekiyor. 31 Mart seçimleri büyük bir fırsat. Gelin bu fırsatı heba etmeyelim."