Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'da belediye tarafından yapılan metro uzunluğu sadece 8 km'dir

69 kilometrelik mesafesiyle Türkiye'nin en uzun raylı sistem ring hattını tamamlayacağız. Projenin Halkalı istikametindeki etabını 1 yıl içinde hizmete sunmayı hedefliyoruz. Arnavutköy'den İstanbul Havalimanı'na 8 dakikada gidilebilecek. Arnavutköy-Gayrettepe arasındaki ulaşım da 41 dakikaya düşecek.

Havalimanımızın açılmasından bu yana İstanbul'a 162 km'ye yakın raylı sistem kazandırdık. Şehrimizdeki raylı sistem ağının toplam mesafesi ise 362 km'yi buldu. Bu raylı sistemlerin büyük bölümü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından yapılmıştır.

"SON 5 YILDA 8 KM METRO"

Son 5 yılda İstanbul'da belediye tarafından yapılan metro uzunluğu sadece 8 km'dir. Kalan tüm projeler ya önceki dönemden kalmadır ya da bakanlığımız tarafından hayata geçirilmiştir. Hatta üzeri toprakla kapatılarak tümden iptal edilen projelerde de mevcuttur.

"İBB BAŞKANI'NA TEPKİ"

Mevcut ulaşım hatlarını verimli şekilde çalıştırmayı bilmeyen bir belediye yönetiminin yol açtığı bu acı tablo İstanbul'un kaderi değildir. Bırakın yeni projeler geliştirmeyi sıkıntısız işleyen bir sistemi devam ettirmeyi bile beceremedi. Bu zihniyet görevde olduğu sürece İstanbul'un trafik çilesi daha da artacak. İstanbul gerçek belediyeciliği ziyadesiyle hak etmektedir.

İstanbul'da sadece iş bilmez, iş yapmaz yönetim vardır.



İBB artık yaptığı eserle ve hizmetlerle değil nereye gittiği belli olmayan deste deste para görüntüleriyle anılmaktadır. Alındığı söylenen il binasına ödenen para ile ortadaki paralar arasındaki orantısızlığı kimse açıklayamıyor.

İstanbul'u depreme hazırlığıyla, ulaşımıyla, çevresiyle, sosyal belediyeciliğiyle geriletenler sisyaseti de kirletecek hem şehre hem ülkeye çok büyük kötülük yapmışlardır.

İstanbul, belediye başkanının maceralarını, kibirli hırslarını değil, şehrine yaptığı eserleri, hizmetleri, projeleri, yatırımları konuşacak. Tarihe 'İSKİ skandalı' diye bir rezaleti CHP yazdırdı. Adeta 'dejavu' yaşıyoruz, aynı filmi izliyor gibiyiz. İsimler farklı ama kafalar, kepazelikler aynı.