Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Hükümet Konağı önünde düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına, tüm Malatyalıları selamlayarak başladı. Adıyaman'a son ziyaretindeki sevgi ve coşkuları için tüm vatandaşlara teşekkürlerini ileten Erdoğan, "Bu mübarek topraklarda yaşamış olan ve halen yaşayan gönül dünyamızın adeta kandillerini selamlıyorum. Ekmek teknesi işyerinde, tarlasında, bahçesinde rızkının peşinde koşan kardeşlerimi selamlıyorum" diye konuştu.

Vatandaşlara, "Adıyaman, vakit birlik vakti diyor muyuz? Vakit Adıyaman vakti diyor muyuz? Vakit Türkiye vakti diyor muyuz?" diye soran ve "evet" yanıtı alan Erdoğan, "Maşallah. Unutmayın, yaparsa yine AK Parti yapar. Nasıl geçtiğimiz 16 yılda ülkemizi her alanda 3,5 kat büyüttüysek şimdi de 2023 hedeflerimize ulaşarak ülkemizi iki kat daha ileriye götürmek istiyoruz. Bizim siyasetimiz hizmet siyasetidir. Biz milletimize efendilik taslamaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Dün öyleydik, bugün de milletimize, Adıyaman'a hizmete talibiz. İşte bunun için 24 Haziran'da sizlerden yeniden hizmet için, yatırım için, proje için bir kez daha destek istiyoruz" şeklinde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların "Dik dur eğilme Adıyaman seninle" şeklindeki tezahüratları üzerine, "Kardeşlerim, biz beşer planında hiçbir gücün önünde eğilmedik. Biz sadece ve sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğildik" karşılığını verdi.



"Adıyaman, 24 Haziran'da güçlü Meclis için cumhurbaşkanlığında şahsımı, Meclis'te AK Parti'yi desteklemeye hazır mıyız? 24 Haziran'da güçlü hükümet için cumhurbaşkanlığında şahsımı, Meclis'te AK Parti'yi desteklemeye hazır mıyız? 24 Haziran'da güçlü Türkiye için cumhurbaşkanlığında şahsımı, Meclis'te AK Parti'yi desteklemeye hazır mıyız? Sizlerin desteğiyle irade, erdem ve cesaretle Türkiye'yi şahlandırıyor muyuz?" diye soran ve olumlu yanıt alan Erdoğan, "Adıyaman'ın bu coşkusunu, bu heyecanını gördükten sonra Allah'ın izniyle 24 Haziran'da, 24 Haziran akşamı sandıkları patlatacağımızdan eminim. Ben Adıyaman'da bunu her zaman gördüm. Allah'ın izniyle birinciler hep Adıyaman'dan çıktı ama bu defa bir başka çıkacağına inanıyorum" diye konuştu.



"DARGINLIK, KIRGINLIK YOK. BİZ BİRBİRİMİZİ ALLAH İÇİN SEVİYORUZ"



"Kararlıyız değil mi? Hiç şüphe yok değil mi? Adıyaman bunu başaracak değil mi?" şeklindeki sorusuna vatandaşların "Evet" yanıtını vermesi üzerine Erdoğan, "Rabbim hepinizden razı olsun. 5'te 5 değil mi? Şüphe var mı? Allah razı olsun. Bu süreçte dargınlık, kırgınlık yok, tamam mı? Bazen duyuyorum böyle dargınlık, kırgınlık filan olanlar var. Sakın ha dargınlık, kırgınlık yok. Biz birbirimizi Allah için seviyoruz, Allah için seveceğiz. Makam, mevki, aşiret bunları koyalım bir kenara. Biz yaratılanı yaratandan ötürü seviyoruz, seveceğiz" ifadelerini kullandı.



Adıyaman'ın geçmişte yıllarca ihmal edildiğine, mahrumiyeti iliklerine kadar hisseden bir şehir olduğuna ve hizmetin kıymetini iyi bildiğine işaret eden Erdoğan, hükümetleri döneminde Adıyaman'a 14 katrilyon liralık destek ve yatırım yaptıklarını anımsattı.



Adıyaman'ın bunu hak ettiğini ve daha da hizmet yapacaklarını söyleyen Erdoğan, eğitimde 2 bin 865 yeni derslik yaptıklarını, tüm Adıyamanlı çocuklar okula gidebilsin diye ilköğretim öğrencilerine 207 trilyon lira eğitim desteği verdiklerini ifade etti.



Erdoğan, "Bundan 20 yıl önce birisine Adıyaman'ın üniversitesi olacak dense inanırlar mıydı?" diye soran Erdoğan, Adıyaman'a üniversiteyi kurduklarını, şimdi de cazibesini artırmak için 6 bin 600 kişilik yüksek öğrenim yurtlarını da açtıklarını belirtti.



İlk etapta 750 kişilik olmak üzere iki yıl içinde yeni yurtlar açmaya devam edeceklerini anlatan Erdoğan, sağlıkta 400 yataklı Adıyaman Devlet Hastanesi ile birlikte 15'i hastane olmak üzere toplam 44 sağlık tesisini şehre kazandırdıklarını söyledi.



Erdoğan, inşası süren 11 tesisin yanı sıra 300 yataklı Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile 15 sağlık tesisinin de proje ve ihale aşamasında olduğunu ifade etti.



Sosyal yardımlarda 16 yılda toplam 2,5 katrilyon liralık kaynak aktararak Adıyamanlı muhtaçların, şehit yakınlarının, engellilerin, yaşlıların yanında olduklarını dile getiren Erdoğan, TOKİ aracılığıyla Adıyaman'da 4 bin 300 konut projesini hayata geçirdiklerini, 23 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu da 228 kilometreye çıkardıklarını söyledi.



Kahtalı vatandaşların kendisini ilçelerine davet etmesi üzerine Erdoğan, akşam İstanbul'da iftar programına katılacağını, seçimlerden sonra Kahta'ya da gelebileceğini bildirdi.



Adıyaman ile Şanlıurfa'yı birbirine bağlayan Nissibi Köprüsü'nün abide bir eser olduğunu, bağlantı yollarının da yapılmasıyla daha güzel olacağını belirten Erdoğan, çeşitli ebatlarda 20 köprüyü de Adıyaman'a kazandırdıklarını anlattı.



Yapımı devam eden Kahta-Narince-Nissibi yolu projesinin bir parçası olan Kahta Köprüsü'nün de bitmek üzere olduğunu, projenin tamamını iki yıl içerisinde hizmete alacaklarını kaydeden Erdoğan, Besni-Araban-Gaziantep yolu ile Gölbaşı-Tut yolunun da bu yıl tamamlanacağını söyledi.

Hızlı tren projelerinin içinde Adıyaman'ın da olduğunu belirten Erdoğan, "Maalesef ana muhalefetin başındaki aday ne diyor, 'Yüksek hızlı treni yapıp da ne yapacaksın? Yatırımlarla bizim işimiz yok'. Bunların hayatları boyunca bir dikili ağaçları yok. Yatırım bizim işimiz. Havalimanları bizim işimiz. Adıyaman'da havalimanı var mıydı? Biz yaptık, biz. Yaparsa AK Parti yapar" diye konuştu.



Gölbaşı-Adıyaman-Kahta hızlı tren hattının proje çalışmalarının devam ettiğini bildiren Erdoğan, Adıyamanlıların hızlı trene bindiğinde, onun tadının içli köfteden daha iyi olacağını söyledi.



Adıyaman'ı hızlı trene kavuşturacaklarını dile getiren Erdoğan, havalimanının 2005 yılında 7 bin olan yolcu sayısının geçen yıl 260 bine yükseldiğini kaydetti.



Atatürk Baraj gölüne 30 araç ve 100 yolcu kapasiteli feribotların yanaşabileceği yerler yapacaklarını açıklayan Erdoğan, bunlarla ilgili proje çalışmalarının devam ettiğini aktardı.



Adıyaman şehir merkezine ve Çelikhan ilçesine içme suyu temin edildiğini hatırlatan Erdoğan, şehre 10 baraj ve bir gölet daha inşa ettiklerini belirtti.



"BAY KEMAL SEN VERMEDİN, BİZ VERDİK"



Şehrin önünü açacak Koçali, Çetintepe, Gömükan gibi sulama projelerini hızla tamamlayacaklarını dile getiren Erdoğan, 16 yılda Adıyamanlı çiftçilere 1,2 katrilyon lira tarımsal destek verdiklerini söyledi.



Adıyamanlı çiftçilere hayvancılıkta yüzde 50, arıcılıkta yüzde 60 hibe desteği sağladıklarını anımsatan Erdoğan, "Bay Kemal, hani ne diyordun 'çiftçilere bir şey vermiyor'. Bunlar ne bunlar? Bunları biz verdik. Bay Kemal sen vermedin, biz verdik" ifadelerini kullandı.



"SİZİN KAZANILMIŞ HAKLARINIZI AK PARTİ İKTİDARI GERİ ALMAZ"



Adıyaman'ın tarihinde ve ticaretinde tütünün önemli bir yere sahip olduğuna işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Her ne kadar şahsen tütüne karşı olsam da bu ürünün ticari önemini görmezden de gelmem. Ama yine de tavsiye ediyorum, sakın sigara içmeyin. Erkekler, hanımlara zulmetmeyin. Sen aktif, o pasif içici oluyor. Ama zararı benim hanım kardeşlerim görüyor. Bu konuyu istismar ederek, kafanızı bulandırmaya çalışanlar olduğunu duydum. Sizlere şunu hatırlatmak istiyorum: Geçmişte tütünün 1 gramının dahi satışı yasak iken, gerekli düzenlemeleri yapıp, kooperatifler vasıtasıyla tütünün değerinden satılabilmesine biz imkan sağladık. Bu konuda herhangi bir geriye gidiş söz konusu değildir. Biz bugüne kadar sizlerin ekmeğine engel olmaya değil, ekmeğini büyütmeye geldik. Bununla ilgili de arkadaşlarıma, 24 Haziran'dan sonra bu konuda talimatlarımızı verdik. Çalışmaları yapıyorlar. Asla bu konuda da sizin önünüz kesilmeyecek. Rahat olun. Sizin kazanılmış haklarınızı AK Parti iktidarı geri almaz."



Son 16 yılda 26 bin 581 Adıyamanlının İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirildiğine dikkati çeken Erdoğan, Adıyaman'a verilen 232 trilyon liralık teşviklerden 129 bin işveren ve sigortalının yararlandığını anlattı.



"OY NAMUSTUR, OYUNUZA SAHİP ÇIKIN"



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partili kadınlara yönelttiği "24 Haziran'da tercihinizi bir kez daha hizmet siyasetinden yana kullanıyor muyuz?" şeklindeki soru üzerine "evet" cevabını aldı.



Dün gece Ankara'da bin 44 kişilik üniversite yurdunda gençlerle sahur yaptığını belirten Erdoğan, "Maşallah baktım gençler çok dinamik" dedi.



Erdoğan'ın "24 Haziran'da 'Vakit birlik Vakti', 'Vakit Adıyaman vakti', 'Vakit Türkiye vakti' diyerek, cumhurbaşkanlığında şahsıma, milletvekilliğinde AK Parti'ye mührü basıyor muyuz?" sorusu üzerine partililer "evet" yanıtını verdi.



"Oy namustur, oyunuza sahip çıkın" ifadesini kullanan Erdoğan, "Oyunuza sahip çıkmanız, geleceğinize sahip çıkmanızdır. Türkiye, milletimiz için hayata geçirecek projesi olan parti, kendisi için oy ister. Cumhurbaşkanlığında, mecliste ne kadar güçlü olursanız, ülkeye o kadar iyi hizmet edersiniz. Ama bugün bakıyoruz 24 Haziran için kendisine değil, başka partilere, adaylara destek isteyenler var. Ana muhalefetin partisi bir süre önce milletvekillerini pazara çıkardı. 15 milletvekilini birden paket yapıp, bir başka partiye servis etti. Ne olduğunu, nereye gittiklerini anlayamayan milletvekillerinin şaşkın yüzleri hala gözlerimin önünde" diye konuştu.



"KENDİLERİNİ SAKLAMAYA ÇALIŞTILAR"



23 Nisan'da Meclise gittiğinde bu milletvekillerinin kendilerini saklamaya çalıştıklarını gördüğünü anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:



"O paketlendikleri partinin sıralarına bile gelmediler. Çünkü yapılan işin ne kadar utanç verici olduğunu onlar da biliyorlardı. Cumhurbaşkanı adaylığı için imzalar toplanırken, kendi adaylarını bir kenara bırakıp, başka adaylar için seçim kurulları önünde sıraya girmişlerdi. Siz sakın onların dediklerine bakmayın. Bu işin demokrasiyle alakası yok. Güya hepsi bir araya gelip, seçimde bizim önümüzü kesecekler. Bu siyaset mühendisliği hesaplarıyla, biz 1989 yılındaki ilk adaylığımızdan beri mücadele ediyoruz. Onun için de hesabı da hesap yapanı da anında tanırız.



Şimdi aynı partinin genel başkanı dahil pek çok sözcüsü 'Şu parti illa barajı geçmeli' diyerek, adeta seçmenlerini işportaya çıkarıyor. Barajı geçsin dedikleri parti bu ülkenin en eli kanlı örgütünün emrinden çıkamadığı için gerçek anlamda siyasi parti olamamış bir yapıdır. Milletvekilleri, kendilerine oy verenleri temsil etmek yerine örgütün cenaze ve silah işlerine bakıyordu. Belediye başkanları, seçildikleri yere hizmet etmek yerine devletin kendilerine tahsis ettiği aracı gereci, parayı götürüp örgüte, dağa gönderiyordu. Teşkilatları derseniz örgüt adına dağa adam toplama ve bunları adeta ölüme gönderme merkezleri haline gelmişti. Böyle bir partinin illa Mecliste olmasını ülkemizde sadece bir PKK istiyor, bir de CHP. Öyle ki yurt dışında aynı çadırın bir tarafını CHP, diğer tarafını bölücü örgütün siyasi uzantısı kullanıyor."



Alandakilere "Şu anda benimle ilgili yurt dışında özellikle Almanya'da yapılanları duyuyorsunuz değil mi?" diye soran Erdoğan, "Topunuz gelin, topunuz. Avrupa'daki Adıyamanlı kardeşlerim her şeyi çok iyi biliyor, onlar sizin o çadırınızda oy vermezler" diye konuştu.



Avrupa'daki vatandaşlarla Bosna Hersek'te bir araya geldiğini hatırlatan Erdoğan, buradaki vatandaşların 24 Haziran'a çok iyi hazırlandıklarını ifade etti.



Adıyaman'daki kalabalığa dikkati çeken Erdoğan, "Bu manzara bile tek başına, oynanan oyunu bozmaya yeter. Bu ülkede 81 milyon vatandaşımızın tamamıyla birlikte Kürt kardeşlerimizin de temsilcisi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu kadar açık söylüyorum. Niye? Benim için Türklük, Kürtlük, Lazlık, Çerkezlik öyle bir şey yok biz yaratılanı yaradandan ötürü sevdik. Türkiye'de Kürt kardeşlerimizin yoğun olarak yaşadıkları yerlere en büyük hizmeti biz götürdük. Kültürel ve sosyal haklar konusundaki tüm yasakları biz kaldırdık, tüm engelleri biz kaldırdık. Asimilasyon, inkar, bütün bu politikaları biz kaldırdık" diye konuştu.



Erdoğan, Türkiye'de artık hiç kimsenin kökeni, inancı ve sosyal statüsünden dolayı itilip kakılmadığını, horlanmadığını ve ikinci sınıf muamele görmediğini söyledi.



Terör örgütünün güdümündeki partinin, istismarını yaptıkları bölgelerde dikilmiş bir ağacı ve üst üste konmuş bir tuğlaları bulunmadığına dikkati çeken Erdoğan, şöyle konuştu:



"Şimdi cezaevinden aday olan bu zat, ziyaret etmiş. Muharrem, Sayın Muharrem, ince ince Edirne'ye gittin. Peki bu Diyarbakır'da yapılan 7 Haziran seçiminden sonra bu ziyaret ettiğin şahıs değil miydi 53 tane benim Kürt kardeşimin ölümüne neden olan? Ya sen hangi akla hizmet ediyorsun. Neymiş, 'adaymış', 'serbest bırakılması gerekiyormuş.' Sen ne diyorsun ya? Neyi serbest bırakıyorsun? Şu anda bu ülkede hukuk var, yargı var. 53 tane benim Kürt kardeşimi bunlar, orada öldürdüler ve ondan sonra da 'biz asla kimseyi öldürmedik' diyorlar. Bırakın bu yalanları, Yasin Börü'nün, oradaki kardeşlerimizin hesabını veremezsiniz. Yargı, hukuk, adalet tecelli edecektir. Gereği neyse o olacaktır. Bunlar sadece ve sadece mezar taşı dikmeyi bilirler. 6-7 Ekim 2014 tarihinde vatandaşlarımızı sokağa çağırıp, insanlarımızı birbirine kırdıranlar bunlar değil miydi? Şimdi cezaevinden esip yağan zatın elinde 53 vatandaşımızın kanı var."



"MİLLETİMİZE KURŞUN SIKANLARIN SIRTINI SIVAZLIYORLARDI"



Erdoğan, 2015 seçimlerinde meclise giren bu partinin çukur eylemlerindeki 300'ün üzerinde vatandaşın ölümünden sorumlu olduğunu ve yakıp yıkmadık yer bırakmayan teröristlerin arkasında da bu partinin durduğunu aktardı.



"Ekranlarda saz çalıyor diye pazarlananlar, arka tarafta milletimize kurşun sıkanların sırtını sıvazlıyorlardı." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Doğu ve Güneydoğu'da vatandaşlarımızın inancı ve kültürü üzerinden istismar dili kuran bu parti, Batı'da ne kadar inançsız, kendi kültürüne ve ülkesine husumet besleyen marjinal kesim varsa onlarla birlikte yol yürüyor. CHP öyle mi, PKK bunlar beraber yol yürüyor. Dün devlete atfettikleri baskıcı, kan dökücü inanç ve kültürlere saygısız ne kadar davranış varsa fırsat bulunca hepsini kendileri uyguladılar. Bunlardaki riyakarlık, bunlardaki zehirli dil inanın kimsede yok. Bu parti Meclis'te bulunduğu dönemde Türkiye için demokrasimiz için hak ve özgürlükler için ekonomi, kalkınma için hangi işin ucundan tuttu? Ülkemizi yurt dışında kötülemenin, meydanlarda vatandaşlarımızı devletlerine karşı tahrik etmenin dışında ne icraatları var?"



Bölgede atanan kayyumların belediyeleri pırıl pırıl bir hale getirdiğini aktaran Erdoğan, kayyumların yönetimindeki tüm belediyelerin yaptıkları hizmetlerle adeta tarih yazdıklarını sonların kan akıttığı musluklardan, artık su aktığını söyledi.



Teröristlerce yıkılan ev, iş yerleri ve tarihi yerleri çok daha güzel bir şekilde yeniden ayağa kaldırdıklarını belirten Erdoğan, yakılan okul ve kütüphanelerde de şimdi çocukların geleceğe hazırlandığına işaret etti.



"KAFALARINDAKİ 40 TİLKİ ARTIK 24 HAZİRAN'DA BAŞKA YERE KAÇACAK"



Erdoğan, CHP'nin bu partiyi meclise sokmak için seçmenlerini yönlendirdiğini belirterek, "Atalarımız demiş ki 'Tarlada işi olmayanın harmanında yüzü olmaz.' Sahada seçmenini ona buna peşkeş çeken bir partinin, ülkenin yönetiminde iddiası zaten yok demektir. Kafalarındaki 40 tilki artık 24 Haziran'da başka yere kaçacak. Yakında bunların hepsinin de kuyrukları birbirine dolanacak" diye konuştu.



Erdoğan, millete hizmetkar olmaya geldiklerini kaydederek, alandakilere bu konuda inançlı ve kararlı olup olmadıkları sorusunu yöneltti.



Seçimlere 22 gün kaldığını hatırlatan Erdoğan, "Allah'ın hesabının, milletin hesabının tüm hesaplarının üzerinde olduğunu bunlar bilmiyor. Milletimiz bu oyunların hepsini de sandıkta bozdu, yine bozacak. İnşallah 24 Haziran farklı olmayacak, ben buna inanıyorum" dedi.



"BİZ İCAZETİ HALKIMIZDAN ALDIK, PENSİLVANYA'DAN DEĞİL"



Erdoğan, alandakilerin "Rabia" işareti yapmasını isteyerek tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet için bir olunması çağrısında bulundu. Türkiye'nin yönetimine talip olmanın ciddi bir iş olduğunu belirten Erdoğan, yeni yönetim sisteminde cumhurbaşkanlığının gerçekten çok önemli bir görev haline geleceğine işaret etti.



Erdoğan, cumhurbaşkanının sadece ülkeyi temsil etmekle kalmayacağına artık kendi hükümetiyle bilfiil ülkeyi yöneteceğine dikkati çekti.



Cumhurbaşkanı adaylarına işaret eden Erdoğan, "Cumhurbaşkanı adaylarına bakıyoruz, bir kısmını zaten hiç zikretmiyorum, onlar cumhurbaşkanlığına değil sadece isimlerini oy pusulalarına veya oy pusulasına yazdırmaya aday. Geriye kala kala ana muhalefet partisinin adayı kalıyor. Onu da bir süredir meydanlarda, televizyonlarda seyrediyorsunuz. Aslında komik bir adam. Kimi zaman yalan dolanla kimi zaman atıp tutarak insana hoş vakit geçirtiyor. Ama asıl soru şu, böyle kişiye ülkenin yönetimi emanet edilir mi?" ifadesini kullandı.



Türkiye'yi yönetmenin çırakların değil, baş ustanın işi olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:



"Şimdi çıkmış, 'AK Parti'yi kurarken ben Pensilvanya'dan icazet almışım. 'Ne dedim? 'Sayın Muharrem, bak iddiayı ispat, iddia sahibine aittir. Ben, Pensilvanya'dan icazet almışsam bunu ispat etmek senin görevin. İspat edemezsen namertsin' dedim. Şu ana kadar bir ses var mı? Tuttu, bir kitaptan bir satır. O kitabın yazarı da 'bu, somut bir şey değil, soyut bir şeydi. Dolayısıyla katılmıyorum' dedi. Böyle yalan olur mu?



Başındaki adam, Sayın Kılıçdaroğlu, o zaten bir yalancı, bu da onun yanında çırak, o da bir yalancı. Benim halkıma sesleniyorum; ey milletim, aziz milletim. Benim bu güzel ülkemi yalanla dolanla siyaset yapanlara mı teslim edeceksiniz? Şimdi kendisine dava açtım, yargıda hesabını versin çünkü kendimden şüphem yok. Ben icazeti nereden aldım biliyor musunuz? Cezaevinden çıktım, 42 bin donörle kamuoyu araştırması yaptım. O araştırmadan sonra halkım bize 'bir parti kurmanız lazım' dedi. Halkım emretti, partimizi kurduk. Biz icazeti halkımızdan aldık, Pensilvanya'dan değil. Onun için haddini bil, kiminle ne konuşacağını çok iyi bil. Erdoğan'a yalan atfedemezsin. Şimdi mahkemede hesabını ver. Hiç bu tür yalanlarla bu yola gidilir mi?"