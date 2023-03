Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm yaraları sarmadan buradan ayrılmayacağız

Son dakika haberi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İskenderun'da Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Burada deprem bölgesinde kalıcı konutların hazırlıklarına ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hazırlıkların inşaat safhasına geldiğini söyledi.



Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan illerin başında gelen Hatay'da 238 bin konutu ve köy evini yaparak hak sahiplerine teslim etmeyi planladıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "50 bin konut ve köy evlerinin inşasına ilişkin süreci başlattık. Hatay’da 3 bin 122 konut ile 22 bin 467 konutu inşası fiilen başlamıştır." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

Bize düşen asıl görev, can kaybı yaşanan 11 ilimizi ve özellikle en büyük yıkıma ve acıya maruz kalan Hatay'ı bir an önce ayağa kaldırmaktır. Ancak bu şekilde insanlarımızın geleceklerine güvenle bakmalarını sağlayabiliriz. Attığımız her adımı bu gaye ile planlıyor ve yürütüyoruz.



Arama kurtarma çalışmalarının bittiği kalıcı konutların inşasına başladığı bir döneme girdik.

"HATAY YARALIYKEN 80 İLİMİZ SAĞLIKLI OLAMAZ"

Kalıcı konutlarla ilgili hazırlıkları inşaat safhasına getirdik. Birileri bize kadim şehirlerimizin ihyası konusunda acele ettiğimizi ileri sürüyor. Gerekçelerin ilmi ve teknik geçerliliğinin olmadığını Van'da, Elazığ ve Malatya depremlerindeki çalışmalarda gördük.

Milyonlarca vatandaşımızın kimsenin keyfini bekleyecek vakti de sabrı da dermanı da yoktur. Bir yılda 319 bin konut yaparak, altyapısı ile işyerleri ile sosyal ve kültürel birimleri ile şehirlerimizi ayağa kaldırma sözü verdik. Seçimleri 14 Mayıs'ta yapma kararımızın gerisinde de aynı anlayış vardır. Çalışmalar seçim atmosferinden etkilenmesin, bu iş bir an önce ülkenin gündeminden çıksın istedik. Hatay yaralıyken kalan 80 ilimiz sağlıklı olamaz. Deprem şehirlerimizin tamamı için aynı durum geçerlidir.



Deprem şehirlerimizi bir yılda ayağa kaldırma sözümüzü tutmaya bakacağız.

Tüm yaralar sarılıp, yıkılan her şey daha iyisiyle yeniden inşa edilmeden buralardan ayrılmayacağız.

Hatay’da 238 bin konutu ve köy evini yaparak hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz. 50 bin konut ve köy evlerinin inşasına ilişkin süreci başlattık. Hatay’da 3 bin 122 konut ile 22 bin 467 konutu inşası fiilen başlamıştır.

10 MAYIS'TA AÇILIYOR

Arsuz, Hassa ve Belen'de devlet hastanelerini tamamlayarak hizmete aldık. Salgında acil durum hastaneleri inşa ettiysek Hatay'da da bunu yapacağız.

Bugün 400 yataklı Antakya, 600 İskenderun, 200 yataklı acil durum ve 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi'nin temellerini atıyoruz. Antakya hastanesini 10 Mayıs'ta hizmete açıyoruz.



Amacımız mayıs ayına kadar bölge genelinde 100 bin konteyneri faaliyete geçirmektir. Çadır dağıtımı kesintisiz sürüyor. Sanayi kuruluşlarımız üretime devam ediyor.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM YAPACAĞIZ"

Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli ile ülkemizde kentsel dönüşüm yapacağız. Hükümet programımızın ilk hedefi kentsel dönüşümü tamamlamak.

Hatay, güvenli konutları, tarihi ve kültürel mirasımızın ihyasıyla ortaya çıkacak görünümüyle bu modelin vitrini olacak.



Hatay tarihe gömülecek bir şehir değildir. Hatay'ı inşa edene kadar durmayacağız, dinlemeyeceğiz.

Hatay'dan tüm vatandaşlarıma sesleniyorum, binanız depreme dayanıklı değil, sel veya heyelan tehdidi altındaysa vakit kaybetmeden dönüşüm sürecini başlatın.