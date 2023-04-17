Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul Finans Merkezi Türkiye'yi üst lige çıkaracak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi bankalar etabının açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu açılışın stratejik öneme sahip olduğunu ifade etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin gölgesinde ramazan ayının son 3 gününe girildiğini belirten Erdoğan, "Hem yaraları sarmanın hem de bu zor günlerde milletimize umut olmanın müjdeli haberlerle umut aşılamanın çabasındayız. Deprem bölgesindeki kardeşlerimizi ihmal etmeden yatırım ve kalkınma hamlelerimize hız veriyoruz. Durmak yok, yola, yatırıma, hizmete, eser kazandırmaya devam diyerek milletimizi hayalleriyle buluşturmayı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi finans alanında bir üst lige çıkaracak İstanbul Finans Merkezi'nin ilk etabının açılış heyecanını yaşadıklarını ifade ederek, dünyada da New York, Londra, Frankfurt gibi asırlık merkezlerin yanında Dubai, Singapur, Hong Kong gibi sonradan bu listeye dahil olan önemli finans merkezlerinin de bulunduğunu anımsattı.



"Küresel finansın ağırlık merkezi giderek daha belirgin bir şekilde batıdan doğuya doğru kayıyor." diyen Erdoğan, "Bu çerçevede Asya ve Avrupa arasında artan ticari rekabet ile ülkemizin jeopolitik konumu, İstanbul'un önünde yeni fırsat pencereleri açıyor. Ülkemizi, yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyütme üzerine kurulu 'Türkiye Ekonomi Modeli' ile hedeflerimizi bir adım daha yukarıya taşıdık. Tarihi olarak doğu ve batı arasında hem coğrafi hem de ticari köprü görevi üstlenen İstanbul'un günümüzde finansal piyasalar arasında aynı bağı kurma potansiyeline sahip olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.



İktidara geldikten bir kaç yıl sonra İstanbul'u dünyanın sayılı finans merkezlerinden biri haline getireceklerini müjdelediklerini dile getiren Erdoğan, "Ve getirdik. Şimdi de bu işin fiziki şartlarını oluşturduk." dedi.

Erdoğan, girişimleri sırasında engellerle karşılaştıklarına vurgu yaparak konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Kimlerle mücadele etmedik ki? Kimlerle bu işin kavgasını vermedik ki? 'Merkez Bankasını İstanbul'a taşıyacağız' dedik, önümüze çıktılar. 'Ziraat Bankasını İstanbul'a taşıyacağız' dedik, önümüze çıktılar. Ne yapmadılar ki? VakıfBank için aynı şeyi söylediler. Hepsi için aynı şeyi söylediler. Çünkü bunların kadim medeniyetimizden, tarihimizden haberleri yok. Türkiye'de finansın tarihinde neler olduğunu bunlar bilmiyor ve tarihte İstanbul nasıl bu ülkenin bir finans merkeziyse işte şimdi de yeniden bu finans merkezi olma görevini üstleniyor."

''İSTANBUL FİNANS MERKEZİ, TÜRKİYE'Yİ FİNANS ALANINDA BİR ÜST LİGE ÇIKARACAK''

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Bugün ülkemiz ekonomisi ve finans sektörümüz açısından stratejik önemde bir açılış töreni münasebetiyle bir aradayız. Türkiye'yi finans alanında bir üst lige çıkaracak İstanbul Finans Merkezi'nin ilk etabının açılış heyecanını yaşıyoruz. Küresel finansın ağırlık merkezi giderek daha belirgin şekilde Batı'dan Doğu'ya doğru kayıyor. İstanbul Finans Merkezi Türkiye'nin dünya ekonomisindeki yerini güçlendirmek amacıyla yapılan vizyoner bir projedir. İstanbul Finans Merkezi iş dünyasının tüm ihtiyaçlarına cevap verecektir. 27 gün sonra sandıklara gidecek hem kendimizin hem evlatlarımızın hem Türkiye'nin geleceğine dair çok kritik bir karar vereceğiz. 14 Mayıs'ta inşallah bir kez daha milli irade tecelli edecek aziz milletimiz Türkiye Yüzyılı'nı başlatacaktır.

''SANDIĞIN RENGİNDEN EN UFAK BİR ŞÜPHE DUYMUYORUM''

Ömrünün 40 yılında meydanların nabzını tutan, meydanların dilini okuyan bir siyasetçi olarak sandığın renginden en ufak bir şüphe duymuyorum. Seçim dönemleri siyasi partilerin kantara çıktığı günlerdir. Bu günler herkesin heybesinde ne varsa ortaya döktüğü zamanlardır. Millet bu dönemde siyaset kurumuna kulak kesilir herkesin çapı hakkında bir kanaat getirir. Sadece siyasi partiler ve ittifaklar arasında değil aynı zamanda iki farklı anlayış arasında da mühim bir tercih yapacağız. İstanbul Finans Merkezi, yerli ve yabancı finans kuruluşlarının bölgede faaliyet göstermeye başlamalarıyla ülkemiz ekonomisine katkılar sağlayacaktır. Bu merkez üç kıtanın buluşma noktası olan İstanbul'da yeni bir finansal ekosistem oluşturacaktır.

''YATIRIM ÇEKME POTANSİYELİMİZ ARTACAK''

İstanbul Finans Merkezi uluslararası sermaye akışını kolaylaştırarak yatırım çekme potansiyelimizi de artıracaktır.

KILIÇDAROĞLU'NA ELEŞTİRİ



Muhalefetin Türkiye'yi yönetebilecek, ülkemizi hedeflerine, milletimizi de hayallerine ulaştıracak hiçbir vizyonunun olmadığı bu arada ortaya çıkmıştır. Bu süreç aynı zamanda 2002 öncesinde ülkemizin neden geri kaldığını da göstermiştir. Her şeyi bedava verme. Batılı tefecilerden 300 milyar dolar dilenme gibi gerçek dünya ile ilgisi olmayan sayısız abuk sabuk vaadi burada konuşmaya değer bulmuyorum. 300 milyar doları İngiltere'den getirecekmiş. Demek ki tefecilerle görüştü, anlaştı. Onlar havada, karada ona sözler verdiler. Böyle bir şey olabilir mi? 20 yıl bu ülkede başbakanlık yaptım cumhurbaşkanlığı yaptım ama böyle bir safsata böyle bir yalan dolan hile dünyanın hiçbir liderinde görmedim. Ama bu zavallı ne yazık ki hayatında bir SSK var ki SSK'yı batıran değil mi? Bu millet, bugün afaki vaatlerle ortalıkta dolaşanların geçmişte SSK'yı nasıl batırdığını, ülkeyi nasıl soyup soğana çevirdiğini asla unutmaz.

''YOL YENMEZ AMA YOL SAYESİNDE ÜRETİM OLUR''



Yol yenmez ama yol sayesinde üretim olur. Üretici mahsulünü satar turist seyahat eder nakliyeci malzeme taşıyor. Yol yenmez ama yol sayesinde yatırım gelir. Yani yol sadece yol değildir. Yol medeniyettir diyoruz. Domates de patates de bu yapılan yollardan gidiyor. Biz ülkemizi bir gergef gibi yollarla örmeseydik, Türkiye'yi bugünlere getirebilir miydik?''

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ

İstanbul Finans Merkezi, 1,3 milyon metrekare ofis alanı, 100 bin metrekarelik alışveriş merkezi, 2 bin 100 kişilik kongre merkezi, 5 yıldızlı oteli ve akıllı şehir modeli ile yurt içi ve yurt dışından birçok misafiri ağırlayacak.

