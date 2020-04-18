Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki hastane inşaatlarını havadan inceledi

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı devam eden Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe ile Başakşehir İkitelli şehir hastanelerini havadan inceledi.

ntv.com.tr 18.04.2020 - 14:59 | Son Güncelleme : 18.04.2020 - 15:10

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Son dakika haberi! 

İstanbul'da corona virüsle mücadelenin yapılacağı Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe ile Başakşehir İkitelli şehir hastanelerinin inşası devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hastane inşaatlarını helikopterle inceledi. İnceleme sırasında Erdoğan yetkililerden bilgi de aldı.

İncelemenin ardından Erdoğan, hareket ettiği Huber Köşkü'ne geri döndü.

İncelemeye ilişkin görüntüler Erdoğan Dijital Medya Twitter hesabından paylaşıldı.

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