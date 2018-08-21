Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Şırnak'taki Kato Dağı Tuzluca Üs bölgesini ziyareti sırasında telefonla askerlerin bayramını kutladı.



Şırnak'ta temaslarını sürdüren Bakan Soylu, beraberinde yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş ile Beytüşşebap ilçesinden helikopterle Kato Dağı'ndaki Tuzluca Üs bölgesine geçti.



Burada kurban kesiminin ardından Soylu, askerlerin bayramını kutladı, onlarla kahvaltı yaptı.



Kahvaltı sırasında Bakan Soylu, telefonla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı. Başkan Erdoğan, Soylu'nun telefonu ile Mehmetçiklerin bayramını kutladı.



Erdoğan, telefonda askerlere hitaben, "Öncelikle oradakilerin Kurban Bayramını tebrik ediyorum. Nice bayramlara, nice zaferlere Rabbim bizleri kavuştursun inşallah. Öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. İnşallah geleceğimiz nice zaferlerle dolu olsun. İnanıyorum ki sizler dik durdukça bayrağımız inmeyecek, ezanlarımız susmayacak, bu vatanı kimse bölemeyecek. Milletimiz çok daha refah ve huzur içinde olacaktır. Nice bayramlar diliyorum." ifadelerini kullandı