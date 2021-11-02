Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatı burs olarak bağışladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "kişilik haklarına saldırıda bulunduğu" gerekçesiyle CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında açtığı tazminat davasında kazandığı 43 bin lirayı öğrencilere burs olarak bağışladı.

Haberler - Anadolu Ajansı 02.11.2021 - 11:20

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatı burs olarak bağışladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı 'nun 6 Şubat 2018'deki CHP Grup Toplantısı'nda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarını zedeleyici açıklamalar yaptığını, bunun üzerine tazminat davası açıldığını kaydetti.

Kılıçdaroğlu'nun Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesince manevi tazminat ödemeye mahkum edildiğini bildiren Aydın, "Yerel mahkeme kararı aleyhine yapılan istinaf başvurusunun Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi tarafından reddedilmesi üzerine ilam icraya konularak icra marifetiyle Kılıçdaroğlu'ndan 43 bin 307 lira 45 kuruş tahsil edilmiştir" dedi.

Aydın, kazanılan tazminatın üniversite öğrencilerine burs olarak verilmesi amacıyla Üniversitesi Geliştirme Vakfı'na bağışlandığını belirtti.

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