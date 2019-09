Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİLGEM Projesi'nin 4'üncü Gemisi Olan "TCG Kınalıada'nın (F-514) Hizmete Giriş Töreni" ve Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1'inci Gemi Sac Kesme Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, teslim töreni için bir araya gelinen 4. milli gemi Kınalıada Korveti'nin, Türkiye'ye, millete ve denizcilere hayırlı olmasını dileyerek, sac kesme törenini gerçekleştirecekleri geminin de dost ve kardeş Pakistan devletine hayırlı olmasını temenni etti.



Bu gemilerin ve içinde yer alan tüm sistemlerin tasarımından inşasına, üretimine kadar her aşamasında emeği geçenlere şükranlarını sunan Erdoğan, 27 Eylül Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümünü ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutladı.



Bu savaşın Barbaros Hayrettin Paşa komutasında büyük bir düşman donanmasına karşı verildiğini hatırlatan Erdoğan, kazanılan zaferin ardından Osmanlı Devleti'nin, Akdeniz'deki hakimiyetini perçinlediğini, Türk donanmasının gücünün tüm dünyaya gösterildiğini anlattı.



Bu vesileyle Barbaros Hayrettin Paşa'yı ve tüm denizcileri rahmetle yad eden Erdoğan, "Tarihi şanlı zaferlerle dolu olan Deniz Kuvvetlerimiz, devraldığı bu mirası daha da güçlendirerek geleceğe taşıyor. Deniz Kuvvetlerimiz, birikimi, donanımı, disiplini, nitelikli personeli ve üstlendiği tüm görevlerinde elde ettiği başarılarla bizleri gururlandırıyor." dedi.



Erdoğan, Sahil Güvenlik ile Türkiye karasularında, donanmayla dünyanın dört bir yanında tüm insanlığın huzuru, adalet ve barışı için çalıştıklarını, çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.



"Hazır ol cenge eğer ister isen sulh-ü salah." diyen ecdada kulak vererek, eksikleri sürekli tamamladıklarını belirten Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:



"Son dönemde dünya ve özellikle Akdeniz'de yaşanan hadiseler, bize her alanda olduğu gibi denizlerde de çok daha güçlü olmamız gerektiğini işaret ediyor. Bu sebeple karada ve havada devreye aldığımız nice savunma ve taarruz sistemlerimiz gibi MİLGEM gemilerimizi de kararlılıkla inşa ediyor, denizlere uğurluyoruz. Türkiye bugün dünyada bir savaş gemisini milli imkanlarıyla tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülkelerden biri olmuştur. Bu kapsamda hepimiz, ürettiğimiz Heybeliada'yı 2011'de, Büyükada'yı 2013'te, Burgazada'yı da 2016'da denize indirmiştik. MİLGEM Projesi'nde yıllar içinde edinilen tecrübeyle, yerlilik oranını yüzde 70 seviyesine kadar yükselttik ve böylece onu denize indiriyoruz."



Kınalıada'nın tasarım, inşa ve entegrasyon faaliyetlerinin, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda yürütüldüğünü aktaran Erdoğan, "Bu süreçte ihtiyaç duyulan tasarım, araştırma, geliştirme, tedarik ve hizmet alım işleri, Savunma Sanayi Başkanlığımız tarafından yerli ve milli imkanlarla gerçekleştirildi. Gemimizin platform sistemleri ve dizayn sistemleri, STM, silah ve sensör sistemleri ASELSAN, savaş ve yönetim sistemi HAVELSAN tarafından sağlandı. Bu firmalarımızın altında 50'yi aşkın yerli firma, alt yüklenici olarak görev yaptı."



"HER ALANDA YERLİ VE MİLLİ İMKANLARI EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARTMAKTA KARARLIYIZ"



Son dönemde dünya ve Akdeniz'de yaşanan hadiselerin her alanda olduğu gibi denizlerde de çok daha güçlü olmamız gerektiğini gösterdiğinin altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:



"Gemi makinelerinden deniz toplarına, füzelere, torpidolara, elektronik sistemlere kadar her alanda yerli ve milli imkanları en üst seviyeye çıkarmakta kararlıyız."



Türkiye'nin savunma sanayi alanında son dönemde katettiği mesafenin istiklal ve istikbale daha güvenli bakılmasını sağladığını belirten Erdoğan, "Proje ortağı olduğumuz F-35 uçakları konusunda yaşananlar, bizim bu alandaki kararlığımızı daha da artırmıştır. Nasıl İHA'larımızı, SİHA'larımızı, uydularımızı geliştirip, uçurduysak inşallah kendi savaş uçağımıza da kavuşacağız." diye konuştu.



"UYUYAN DEVİ UYANDIRDILAR SONUÇLARINA DA KATLANACAKLAR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şu şekilde tamamladı:



"Hep söylediğim gibi, başaramayacaklar. Madem uyuyan devi uyandırdılar sonuçlarına da katlanacaklar."