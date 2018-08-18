AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Spor Salonu'nda yapılıyor.

Kongre, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelmesiyle başladı.

Burada bir konuşma yapan Erdoğan, yaşanan ekonomik dalgalanmalar üzerinden ABD'yi eleştirdi.



Erdoğan, "Birileri bizi güya ekonomi, yaptırım, kur, döviz, faiz, enflasyonla tehdit ediyor. Onlara diyoruz ki; oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz" dedi.

Döviz kuru ile Türkiye'ye ekonomik darbe yapılmaya çalışıldığını söyleyen Erdoğan, "Stratejik ortak gibi gözüküp de attığı her adımla bizi stratejik hedef haline getirmeye çalışanlara teslim olmadık, olmayacağız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:



"AK Parti kağıt üzerinde 60 kurucu üye tarafından kurulmuş bir partidir ama asıl kurucusu da sahibi de milletimizin bizatihi kendisidir. Ülkemizin ayağına takılmaya çalışılan prangaları parçalıyoruz. Biz ülkemizin ve milletimizin de şerefini savunuyoruz. Bazıları bunu anlamakta zorluk çekebilir. Bizim için bu değerlerimiz her şeyimizdir. Milletimizle birlikte 16 yıldır onca engele, tuzağa bu inançla karşı koyduk.



"MEYDAN OKUYORUZ"

Birileri bizi güya ekonomi, yaptırım, kur, döviz, faiz, enflasyonla tehdit ediyor. Onlara diyoruz ki; oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz. Kardeşlerimizin ve dostlarımızın duasıyla her türlü zorluğun üzerinden geldik. Yine imanımızla mücadelemizi yürütüyoruz. Hem cesareti hem aklı olan bu milletin karşısında duracak hiçbir fani güç tanımıyoruz. Kimse bu ülkeyle oynamaya kalkmasın.

"BAŞARAMAYACAKSINIZ"



Ya olacağız ya öleceğiz diyerek hedeflerimize yürüyoruz. Bir kez daha haykırıyoruz; başaramayacaksınız, milletimizi bölemeyeceksiniz, ezanlarımızı susturamayacaksınız, bayrağımızı indiremeyeceksiniz, devletimizi yıkamayacaksınız, Türkiye'nin yükselişini durduramayacaksınız, hedeflerimize ulaşmamıza engel olamayacaksınız. Çünkü biz Türkiye'yiz, çünkü biz Türk milletiyiz, çünkü biz Müslümanız, çünkü biz insanlığın ortak sesi ve vicdanıyız.



Zalimler vurdukça sinenlerden olmadık, olmayacağız. Önde yiğitler aslan gibi vuruşurken arkada başka hesaplarla el ovuşturanlara benzemedik. Dünyayı sömürerek kendilerine refah düzeni kuranlara boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. Kısa çöpün uzun çöpten hakkını bir gün mutlaka alacağına inandık, inanmayı sürdüreceğiz.



"BİZİ STRATEJİK HEDEF HALİNE GETİRENLERE TESLİM OLMAYACAĞIZ"



Sınırlarımız dibinde oluşturulmaya çalışılan terör koridorlarına izin vermeyeceğiz. Zahirde bize stratejik ortak gibi gözüküp de attığı her adımla bizi stratejik hedef haline getirmeye çalışanlara teslim olmadık olmayacağız



"EKONOMİK DARBE YAPMAYA ÇALIŞTILAR"



Dışardan kurdukları tuzaklar yetmedi, içeridekileri harekete geçirdiler. Sokak darbesi yapmaya çalıştılar. Yargı darbesi yapmaya çalıştılar. Kuru, dövizi ve faizi kullanarak ekonomik darbe yapmaya çalıştılar.

Ülkemizle ilgili atacağımız ilk adım şüphesiz ki eğitimdi. 4+4+4 eğitim sistemiyle çocuklarımızın önünde yen bir dönem başlattık. Üniversiteye girişte ayrımcılığa son verdik. Fatih Projesi kapsamında sınıflarımıza 432 bin etkileşimli tahta kurduk. Öğrenci ve öğretmenlerimize 1.5 milyon tablet dağıttık. 213 milyon ders kitabını ücretsiz datıttık. İmam hatip ortaokulu ve liselerindeki öğrenci sayısı kasıtlı uygulamalarla 64 bine kadar düşmüştü. Bugün imam hatip okullarında öğrenci sayısı 1 milyon 240 bin düzeyine çıktı. Üniversite sayımız 76'ydı, 207 üniversitemiz var.

Adalette 16 yılda 245 adalet sarayı inşa ederek mahkemelerimizi modern çalışma alanlarına kavuşturduk. İstinaf mahkemeleriyle yargılama sürelerini kısalttık. Arabuluculuk sistemini getirdik. AYM'ye doğrudan başvuru imkanı getirdik. Temel kanunlarımızın tamamını yeniledik. Plaka tanıma ve kamera sistemiyle suçların aydınlatılması konusnuda büyük ilerleme kaydettik.

TATİLDE YOLA ÇIKACAKLAR İÇİN UYARI

Ulaşım ağlarında trafik güvenliği için tüm önlemleri alıyoruz. Kurban Bayramı'nda yola çıkan ve çıkacak olan vatandaşlarmızdan kendi güvenlikleri için hız sınırlarına uymalarını ve emniyet kemerini takmalarını rica ediyorum.

"SINIR ÖTESİ OPERASYONLAR SÜRECEK"

Türkiye'nin sınır güvenliğinin sınır ötesinden başladığı inancıyla yürüttüğümüz operasyonları genişleterek devam ettireceğiz. Suriye ve Irak'tan ülkemize yönelen tehditleri ne pahasına olursa olsun kaynağında kurutmakta kararlıyız. Daha önce Cerablus'ta, El Bab'da, dün Afrin'de ne yaptıysak Suruç'tan Cizre'ye kadar olan sınırlarımız boyunca aynısını yapacağız.

"KANAL İSTANBUL İLE DÜNYAYA MESAJ VERECEĞİZ"

Kanal İstanbul'u hayata geçirmek için kolları sıvadık. Kanal İstanbul, 43 kilometre. Her iki tarafında inşallah iki butik şehir oluşturacağız. Böylece Kanal İstanbul ile birlikte dünyaya büyük bir mesaj vereceğiz. Türkiye'nin en büyük yatırımı olacak bu stratejik projeyi mutlaka gerçekleştireceğiz. Kanal İstanbul ile birlikte dünyaya büyük bir mesaj vereceğiz.

29 Ekim'de İstanbul'daki dev havalimanımızı açıyoruz. 316 noktada dünyanın bir numarası THY oldu. İstanbul'da inşa ettiğimiz 90 milyon yolcu kapasiteli havalimanımız 2023'te 153 milyona ulaşacak.

"YAŞANAN SIKINTILAR ATILIMLARIN KAPISINI AÇACAK"

Son günlerde yaşanan sıkıntıların bize yeni ve daha büyük atılımların kapısını açacağına yürekten inanıyorum.

"DÜNYAYA FARKLI BİR MESAJ VERECEĞİZ"



Öncesinde kongrenin yapıldığı Ankara Spor Salonu önünde bekleyen kalabalığa seslenen Erdoğan, "Yeni sistemle ilk kongremizi yaparak inşallah dünyaya farklı bir mesaj vereceğiz" dedi.



Erdoğan, "Onların dolarları varsa bizim Allah'ımız var ve yolumuza emin adımlarla yürüyoruz, yürüyeceğiz. Bugüne kadar bizi çökertemediler, bundan sonra da çökertemeyecekler. Yeter ki siz dimdik ayakta durun. Yapacağımız çok şey var, atacağımız çok adım var" diye konuştu.



Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere de değinen Cumhurbaşkanı, şu ifadeleri kullandı:



"Yerel seçimlere hazır mıyız? Yerel seçimlerden yine en güçlü şekilde çıkmaya hazır mıyız? Büyükşehirlerin tamamını milletimizden emanet almaya hazır mıyız? Bütün büyükşehirlerimiz 81 vilayetimiz modern belediyecilik anlayışını görsün. Şu anda 80 vilayetimize doğalgaz ulaştırdık, sadece Hakkari kaldı."