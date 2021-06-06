Cumhurbaşkanı Erdoğan LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birazdan yapılacak LGS'de sizlere başarılar dilerim. İnşallah başaracaksınız. Başarılarınızla ülkemizin geleceğini sizler inşa edeceksiniz. Değerli veliler, sonuç ne olursa olsun evlatlarımıza desteği sürdürelim" dedi.

06.06.2021 - 08:45 | Son Güncelleme : 06.06.2021 - 08:49

Cumhurbaşkanı Erdoğan LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

İlişkili Haberler

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yapılacak Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için bir mesaj yayınladı.

Öğrencilere başarılar dileyen Erdoğan'ın mesajı şöyle:

"Sevgili genç kardeşim,

Birazdan yapılacak olan LGS'de sizlere başarılar dilerim. İnşallah başaracaksınız ve başarılarınızla ülkemizin geleceğini sizler inşa edeceksiniz. Allah zihin açıklığı versin. 

Değerli velilerimiz,

Evlatlarımızın gireceği sınavda sonuç ne olursa olsun onlara destek olmayı sürdürelim. Sınavın hepimiz için hayırlı olmasını dilerim."

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...