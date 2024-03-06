Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz siyasi şantajcılara itibar etmez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçime 25 gün kala seçim çalışmalarını Malatya ve Elazığ’da sürdürüyor. Erdoğan günün ilk mitingini Malatya’da Büyükşehir Belediyesi yanındaki meydanda gerçekleştirdi.



Erdoğan konuşmasında, “Partimizin eski belediye başkanlarını, eski milletvekillerini aday göstererek kendileri kazanmak için değil, bize kaybettirmek için çalışan partiler ortaya çıktı.” dedi.



“BİZE KAYBETTİRMEK ÇALIŞIP, GÖLGEMİZDE YÜRÜMEYE KALKANLARA MÜSAADE ETMEYİZ”



Türkiye’nin özgür ve demokratik bir ülke olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İsteyen istediği yerde aday olabilir. Ancak hem bize kaybettirmek için çalışıp hem çeşitli imalarla bizim gölgemizde yürümeye kalkanlara müsaade etmeyiz.” dedi.



“BUNUN ADI SİYASİ ŞANTAJCILIKTIR”



“Hiçbir faydanız dokunmayacak, hiçbir hayırlı hizmetiniz olmayacak, hiçbir insanın hayatına katkı yapmayacaksınız; sadece yalan yanlış konuşarak siyaseti domine etmeye çalışacaksınız… Bunun adı siyasi şantajcılıktır” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Milletimizin sandıkta ne siyasi şantajcılara ne zübük siyasetçilere itibar etmeyeceğini biliyorum.” dedi.

TESLİM EDİLEN KONUT SAYISI AY SONUNA KADAR 75 BİNE ÇIKACAK



Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında deprem bölgesinde süren konut çalışmalarındaki son durumu da aktardı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği şehirleri yeniden ayağa kaldırmak için ne gerekiyorsa yapılacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Teslim ettiğimiz 46 bin konut sayısını ay sonuna kadar 75 bine çıkartacağız. Yıl sonuna kadar her ay 15-20 bin ilaveyle 200 bin konutu hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz.” dedi.

Erdoğan, depremin etkilediği kentlere yeniden dönüşlerin hızlanması için iskan ve istihdam projesi başlattıklarını söyledi, “ASELSAN, Malatya’da elektronik bakım, onarım ve elektronik kart dizgi tesisi kuruyor.” dedi.