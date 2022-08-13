Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müjdeli haberleri bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum'da toplu açılış törenine katıldı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Arama sondaj faaliyetlerini artık kendi gemilerimizle yapıyoruz. Şu anda 4 tane sondaj gemimiz var. 6 gemimizle şu anda Akdeniz'de Karadeniz'de arama tarama çalışmalarını yapıyoruz.

Doğalgazı çıkarttığımız andan itibaren bu ülke bambaşka olacak. Çok daha güçlü olacak. Halkımıza bunun yansıması da farklı olacak.



Salı günü dünyanın en ileri teknolojisine sahip Abdülhamid Han'ı mavi vatana yolcu ettik. Kendisinden müjdeli haberler bekliyoruz. İnşallah Karadeniz'deki 540 milyar metreküplük doğal gaz keşfimiz gibi Abdülhamid Han'ın da milletimize güzel haberler vereceğine inanıyorum.

ZİNCİR MARKETLER KENDİNİ AYARLAYACAK

Küçükbaşta yüzde 20-25 indirim yaptık. Büyükbaş hayvanda da yüzde 30-35 indirime gidiyoruz. 40 çeşit üründe Tarım Kredi Kooperatifinde indirime gidiyoruz. Piyasaları daha da rahatlatacağız. Bazı zincir marketler de kendilerini buna göre ayarlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "40 çeşit üründe Tarım Kredi Kooperatifinde indirime gidiyoruz. Piyasaları daha da rahatlatacağız. Bazı zincir marketler de kendilerini buna göre ayarlayacak" açıklamasında bulundu.

"AYNI HEYECANI TAŞIYORUZ"



Kapalı otel salonlarını dahi dolduramayanlar meydanlardan sokaklara taşan şu sevgi selini hafife alacaklar. Varsın onlar nasıl bir memleket sevdası içinde olduğumuzu anlayamasınlar.



Yarın partimizin kuruluşunun 21. yıldönümüne ulaşacağız. 14 Ağustos 2001'de hangi heyecan ile yola çıktıysak aynı heyecanı taşıyoruz. Aynı kararlılıkla yolumuzda yürüyoruz. Aradan geçen yıllarda zorluklarla karşılaşsak da hizmet davamızdan asla geri adım atmadık.



Yol, çevre, konut projeleriyle şehirlerimizi yeniden aya kaldırırken gelecek kuşaklara daha iyi bir ülke bırakmak için gece gündüz gayret gösterdik. Geriye dönüp baktığımızda ülkemizin her karış toprağında mührümüz olduğunu görüyoruz.



EKONOMİDE HEDEF İLK 10



Birileri sahte gündemlerin peşinde ömür tüketirken biz Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri yapmanın mücadelesini veriyoruz. yeri geliyor Ukrayna'da yeri geliyor Rusya'dayız. Neden, çünkü biz Türkiye'yiz.



"SEYRETMEK YERİNE ÇÖZÜM ÜRETİYORUZ"



Teröristlerin tepelerine tepelerine biniyoruz.Bunu da bizden öncekilerin yaptığı gibi emanet silahlarla değil kendi ürettiğimiz İHA ve SİHA'larla yapıyoruz. Hadiseleri seyretmek yerine çözüm üretiyor, savaşan tarafları aynı zeminde buluşturuyoruz.



TÜRKİYE ENERJİ KÖPRÜSÜ



Avrupa kışı nasıl geçireceğini düşünürken biz stratejik çalışmalar yapıyoruz. Ülkemizi doğu ile batı arasında en önemli köprülerden biri haline dönüştürdük.