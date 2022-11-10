Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile birbirimize saygımız var

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan ziyareti öncesi basın açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Rusya Ukrayna savaşını sona erdirmek için arabulucuk çabalarını sürdürdüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı, Türk Devletleri Teşkilatı 9'uncu Zirvesi için Özbekistan'a hareketinden önce konuştu. Erdoğan'ın gündeminde tahıl sevkiyatı anlaşması da vardı.

Mevcut ilişkilerinin geliştirilmesine dair önemli görüşmeler gerçekleştireceklerini belirten Erdoğan, ''Alınacak kararların hayırlı olmasını diliyorum'' dedi.

Erdoğan'ın konuşmasına şöyle devam etti:

TAHIL KORİDORU

''Bu bir lider siyasetidir, gereğini de yaptık. Putin ile birbirimize saygımız var. Herson ile ilgili olarak Rusya'nın aldığı karar olumlu bir karar, önemli bir karar.

RUSYA-UKRAYNA ARABULUCULUK ÇABASI

Çalışmalarımız sürüyor ancak tarih vermek akıl karı değil.

KARABAĞ ZAFERİ'NİN YILDÖNÜMÜ

Ermenistan'la en son biz Prag'da görüşmeler yaptık. Kendilerine de çok açık net şunları söyledik, 'Siz Azerbaycan'la eğer ilişkileri olumlu istikamette yürütürseniz, Türkiye olarak bizim de Ermenistan'la ilişkilerimiz olumlu yönde ilerleteceğiz' Henüz bu aşamaya gelinmedi. Sürekli diasporalar Fransa ve ABD'de aleyhte çalışıyorlar. Bu aleyhteki çalışmalar süreci olumsuz etkiliyor. Bu olumsuz çalışmaları olumlu istikamete döndürecek olan Ermenistan yönetimidir. Bunu başarırlarsa bizim de bakışımız olumlu yönde değişir''