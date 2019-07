Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazete ve televizyon kanallarının genel yayın yönetmenleri, bazı yazar ve akademisyenlerle İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi. Saat 11.00'de başlayan toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü.



NTV Genel Yayın Yönetmeni Nermin Yurteri'nin de katıldığı toplantıda Cumhurbaşkanı, S-400'ler başta olmak üzere dış politika ve gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

RUSYA'DAN S-400 TESLİMATI

''Tarihimizin en önemli anlaşması bu anlaşmadır. S-400'ler NATO'nun geleceğini de güçlü etkileyecek, NATO mutlu olmalı. S-400'lerle ilgili süreç Nisan 2020'de tamamlanacak.

''S-400'LERİN KONTROLÜ TAMAMEN TSK'DA OLACAK''

Sayın Trump ile bir telefon görüşmem olabilir. S-400'lerin kontrolü tamamen TSK'da olacak. F-35'leri vermemek dostluğa ve ortaklığa yakışmaz.

''S-400 ALINMASININ NEDENİ BÖLGEDE BARIŞI KORUMAK''



S-400 alınmasının nedeni bölgede barışı korumak.

ABD İLE YAPTIRIM TARTIŞMASI

Amerika Düşmanlarına Yaptırımlarla Mücadele Yasası (CAATSA) yaptırımları konusunda imzalar 2017'de atıldı, F-35'ler bu kapsamda değil. Trump'ın CAATSA'dan feragat etme ve erteleme yetkisi var. Orta yolu bulması gereken Sayın Trump'tır, F-35'lerde ortağız, ödemesini yaptık.

''SIĞINMACI POLİTİKASI NEDENİYLE TÜRKİYE'YE NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ VERİLMELİ''

Biz S-400'leri alarak savaşa hazırlanmıyoruz, barışı ve milli güvenliğimizi garantiye alıyoruz. ABD'den sonuç alamayınca Rusya'ya yöneldik. Siyasette ABD'nin temsilcisi gibi hareket edenler var. S-400'ler keyfi değil bir zorunluluktur. Dış politikada tutarlı ve ahlaklı politikadan taviz vermedik. Sığınmacı politikası nedeniyle Türkiye'ye Nobel Barış Ödülü verilmeli.

İDLİB'DEKİ SON GELİŞMELER

İdlib'in güvenliği konusunda Rusya ile anlayış birliğini koruyoruz.''

"TÜRKİYE İLE ABD İLİŞKİLERİNİ ADETA BOZMAYA YÖNELİK HESAPSIZ BİR TEHDİTTİR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin S-400 almasına yönelik ABD'nin tepkilerinden biri olarak da okunabilecek bir adım da Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne uygulanan silah ambargosunu kaldırmayı öngören yasanın, temsilciler meclisinde onaylanması oldu. Senatoda da onaylandı. Bu öneriyi getiren de Türkiye'ye yönelik F-35'lerle ilgili kısıtlama getirilmesi gerektiğini söyleyen senatördü. Bu gelişmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Dünyada giderek artmaya meyilli cepheleşmede Doğu Akdeniz ve S-400 meselesi ile ilgili neler söylemek istersiniz?" sorusu üzerine, şunları kaydetti:



"Bu zat, Türkiye düşmanı olan bir zattır. Böyle bir zatın, senatoya getirmiş olduğu bu tehdit Türkiye ile ABD ilişkilerini adeta bozmaya yönelik hesapsız bir tehdittir. Ben inanıyorum ki Sayın Trump bu oyuna gelmeyecektir. Bu oyunu da bozması gereken Sayın Trump'ın buradaki taktikleri olacaktır. Bozması gerekir diye düşünüyorum. Bir senatörün bu noktadaki yaklaşımları Türkiye-ABD ilişkilerini asla bozmamalı. Güney Kıbrıs ile ilgili konuda ise maalesef yine bir Cumhuriyetçi olması hasebiyle gündeme getiriyorum Sayın Bush döneminde, o zaman Bush'un, Colin Powell'a bir talimatı vardır. Bizim tam Kıbrıs'taki olayları gündemde tuttuğumuz bir zamandı. O zaman da bu problem çözülemedi. Çünkü AB'de bize yine büyük oyun oynandı. Kıbrıs'ta yine büyük oyunlar oynandı. Şu anda benzer taktikler, benzer oyunlar oynanmaya çalışılıyor. Neresinden gidersek gidelim burada bütün mesele bizim duruşumuzdur. Bu duruşumuz sayesinde Allah'ın izni ile bunları aşarız."



Bölgede yeni gelişmelerin yaşandığına ve bu yeni gelişmenin Yunanistan'daki seçimler olduğuna değinen Erdoğan, "Miçotakis yönetiminin nasıl bir durum ortaya koyacağı, nasıl bir gelişme Yunanistan'da olacağı... Yaptığımız görüşmeye baktığımızda birbirimize karşı güzel ifadeler kullandık. Temennim odur ki kendileri de bu ifadelerine sadık, sahip olmak suretiyle adımlar atarsa, Yunanistan-Türkiye arasındaki ilişkileri süratle daha iyi bir konuma taşırız. Bu konuda görevlendirmeler yaptık. Bu görevlendirmelerle birlikte karşılıklı olarak görüşmeler yapılacak. Yeni dönemde Yunanistan bizden ne istiyor? Biz Yunanistan'dan ne istiyoruz? Bunları heyetlerimiz, arkadaşlarımız görüşecekler. Buna göre adımlarımızı atacağız" diye konuştu.



"NATO'NUN BUNDAN MUTLU OLMASI LAZIM"



"S-400'ü almamız NATO'nun geleceğini nasıl etkileyecek? AB'nin yaptırımları gündeme gelirse, AB üyesi ülkelerle savunma işbirliklerimiz etkilenir mi?" sorusu üzerine Erdoğan, şunları söyledi:



"NATO'yu nasıl etkiler noktasında, NATO'yu güçlü etkiler. NATO'nun bundan mutlu olması lazım. NATO'nun en güçlü ayağı 3-5 ülke varsa, bunun bir tanesi Türkiye'dir. Hele hele bu bölgede Türkiye NATO'nun en güçlü ayağıdır. Ödeme planlarına baktığımız zaman ABD'den sonra 2. ve ya 3. sırada ödemelerini en sağlıklı şekilde yapan ülke de Türkiye'dir. Avrupa'nın meşhur zenginleri var ya onların hiç birisi bizim gibi ödeme yapmıyor. Bu tür vecibelerini yerine getiren Türkiye'ye karşı aldığımız bu S-400'ler malzeme noktasında da güvenlik noktasında da savunma sistemleri noktasında da güçlü olmamız kime güç katacaktır? Aynı zamanda NATO'ya güç katacaktır. Şu anda bizim en sıkıntılı anımızda savunma sistemlerini istediğimizde 4 ülke bize patriotlar noktasında destek verdi. Bunlar da ne denli sağlıklı olacak o da ayrı düşündürücü bir konumda. Süreler yakın her an çekilebilir durumdalar."



AB üyesi ülkelerin ellerindeki en büyük silahlarının ekonomik yaptırımlar olduğunu ifade eden Erdoğan, "Yeter ki benim milletim notumuzu düşürmesin. Onların not düşürmesi bizi o kadar ilgilendirmiyor. Şu anda bizim enflasyonumuz 15,7'ye düşmüş vaziyette. Bu yıl sonuna kadar hedefimiz tek haneli rakama enflasyonumuzu düşürmek. Tek haneli rakama enflasyonumuzu yıl sonuna kadar düşürdüğümüz anda, faiz oranlarında yıl sonuna kadar belli bir hedefimiz var. Bunu da başaracağız. Ciddi manada bunu düşüreceğiz. Bu düştüğü anda enflasyonun ciddi manada düştüğünü göreceksiniz. Şu andaki hedeflerimizi belirledik. Adımlarımızı buna göre atacağız" diye konuştu.



KUZEY IRAK'TA PENÇE HAREKATLARI



Bu sürecin sonunda artık Kandil diye bir tehdit kaynağı kalmayacak. Fırat'ın doğusundaki terör koridorunun ucunu kapatmış olacağız.



DOĞU AKDENİZ'DE SONDAJ GERİLİMİ



Bölgeye çöreklenme çabalarına karşı somut adımlar atıyoruz. Altımızın oyulmasına fırsat tanımadan inisiyatif kullanmaktan tarafız.



AB'DEN SONDAJ YAPTIRIMI HAZIRLIĞI



Bunlar blöf, dikkate almaya gerek yok.



FETÖ İLE MÜCADELE



Erdoğan, FETÖ'ye karşı mücadelenin kesintiye uğramadan devam ettiğini söyledi.



"Tabii, 15 Temmuz konusunda hala bizi anlamak istemeyenler var." diyen Erdoğan, "Çok yakın bazı dostlar bile bakıyorsunuz, 'İşte bunların üzerine bu şekilde gitmek doğru mudur, değil midir?' diyenler oluyor. Benim 251 şehidim ve 2 bin 193 gazim var. Onlara hesabı nasıl veririz? Bir diğer, Parlamento binamızdan tutunuz da Özel Kuvvetlere kadar bütün buraları vuranlar, Külliyeyi vuranlar... Bütün bunlara karşı bizim kalkıp da 'İyi yaptınız, hayırlı olsun.' diyecek halimiz yok. Buranın da tek muhatabı yargıdır. Yargı, bu değerlendirmelerini yapıp, bunun neticesinde de şu anda biliyorsunuz, ilk derecesinde de zaten kararlar verilmeye başlandı, veriliyor. Ama FETÖ ile mücadelede biz bu işin bittiği kanaatinde değiliz. Zaten olmadık. Çünkü adeta metastaz yapmış bir kanser mikrobu gibi. Dolayısıyla da bunun tamamen temizlenmesi lazım. Bunun kesinlikle kesilip alınması lazım" diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:



"Bununla ilgili de gün geçmiyor ki, televizyonlarda 'Şu kadar FETÖ'cü gözaltına alındı. Şu kadarı tutuklandı' haberleri dönüyor. Devam ediyor, devam edecek. Eğer bu noktada samimiyse bu takım ve belli kesimleri, o zaman demek ki bu çalışmalar devam ediyor. Demek ki, himmet toplantıları devam ediyor ki, bunlar yakalanıyor. Bu toplantılar olmasa, bunlar yakalanmaz. Yakalandıklarına göre, rahat durmuyorlar. Hala çalışıyorlar. Dolayısıyla bizim de devlet olarak bunlar üzerindeki çalışmalarımızı, Emniyet Teşkilatı, Silahlı Kuvvetlerimiz, bütün bakanlıklar, hepsi kararlılıkla bunu devam ettireceğiz. Tabii, bunların arkasında hangi güçlerin olduğunu da sizler de tahmin ediyorsunuz. Çünkü, biz her ülkeden bunları istiyoruz. Başta Amerika olmak üzere 'Bunları verin.' diyoruz. Tabii, bizi anlamak istemiyorlar. Dosyalarla vesaire.. Daha yeni Adalet Bakanımız, Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakan Vekili ile görüşmeler yaptı. Henüz onlar bu işin ya idrakinde değiller veyahut da bu onlar için önemli bir maşa. Bunu böyle kullanıyorlar. Olay budur. Kullansalar da kullanmazlarsa da biz, hep söylediğim gibi bu can bu tende oldukça bu mücadeleyi sürdürürüz.



Yatıyorlar, kalkıyorlar, isim vermeme gerek yok. Meslektaşınız olan bir ahlaksız var. Orada yaptığı konuşmaları var. Geçenlerde yine Kamışlı'da yaptıkları toplantıda, kimler kimlerle bir arada oldu biliyorsunuz. DHKP/C'si, PKK'sı, YPG'si FETÖ'cüsü hepsi orada bir araya gelmek suretiyle Türkiye'nin aleyhinde yapılması gereken neyse bunların hepsini Kamışlı'da konuştular. Bunları yaptılar. Bütün bunlara karşı da gerekeni hep birlikte yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Adımları da ona göre atmamız gerekiyor. Zaman kaybına tahammülümüz yoktur."



Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.