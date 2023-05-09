Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tepkinizi sandıkta gösterin

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmaları kapsamında partisinin Aydın mitinginde konuştu.

14 Mayıs seçimlerinin önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Tercihimizi ya aile kurumuna sahip çıkanlardan ya da LGBT'yi başımıza musallat edeceklerden yana belirleyeceğiz.'' dedi.

Vatandaşlara sağduyu çağrısı da yapan Cumhurbaşkanı, ''Siyasi ikballeri uğruna sizi galeyana getirmeye çalışanlara fırsat vermeyin. 14 Mayıs'ta sandık önünüze geldiğinde tepkinizi orada gösterin.'' şeklinde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

''Önceki gün İstanbul'da 1 milyon 700 bin kişiyi orada kucakladık. Tarihimizin en büyük buluşmasını gerçekleştirdik. Şimdi de Aydın'ın misafiriyiz. Aydın her zamanki gibi bugün yine çok güzel. Aydın isterse sandıkları bu defa bir başka patlatır.

''GİDEMEDİĞİMİZ İLLERİMİZE 14 MAYIS'TAN SONRA TEŞEKKÜR ZİYARETİ YAPACAĞIZ''

Bu sene ramazan ayını özellikle depremzedelerimize ve deprem bölgesindeki illerimize ayırdık. Gidemediğimiz illerimize 14 Mayıs'tan sonra inşallah teşekkür ziyareti yapacağız. Bunun için önce 14 Mayıs'tan zaferle çıkmamız gerekiyor. Sandıkları patlatıyor muyuz? Birilerini de sandığa gömüyor muyuz? Önümüzde 4 gün kaldı. Pazar günü kendimizle birlikte evlatlarımızın da geleceği adına çok önemli bir karar vereceğiz. Tavrımızı ya tüm terör örgütleriyle amansız bir mücadele yürütenlerden ya da FETÖ'cü ve bölücülerle kol kola yürüyenlerden yana kullanacağız. Tercihimizi ya aile kurumuna sahip çıkanlardan ya da LGBT'yi başımıza musallat edeceklerden yana belirleyeceğiz. Bu CHP, İYİ Parti, HDP LGBT'ci mi? Diğer yavrucukları söylemeye gerek var mı? İstanbul, Ankara Büyükşehir belediyecileri, onların belediye başkanları zaten LGBT'cilerin en büyük finansörü. Peki, AK Parti'ye LGBT girebilir mi? MHP'ye LGBT girebilir mi? Cumhur İttifakı'na girebilir mi? Çünkü biz, ailenin kutsallığına inanıyoruz.

''AİLEMİZİ BUNLARA YEDİRMEYİZ''

Ailemizi asla bunlara yedirmeyiz. Onun için çok çalışacağız. Oyumuzu ya eser siyasetinden, ülkeye ve millete hizmet siyasetinden ya da yıkım siyasetinden, takoz siyasetinden yana kullanacağız. Teveccühünüzü ya 21 yıldır ülkemizi her alanda başarıdan başarıya koşturmuş tecrübeli kadrolara vereceksiniz ya da geçmişinde SSK'yı batırmak... Yahu torununu SGK'lı yapmak... Bu bay bay Kemal var ya torununu Sosyal Güvenlik Kurumuna kaydediyor, düşünebiliyor musunuz? Bunlar hırsız. Bunlardan bu ülkeye fayda olur mu? Seçimde oy kullanamamak dahil, her türlü skandalın olduğu defolu bir şansa yetki verir miyiz? Ya ülkemiz ekonomisini kendi kaynaklarımızla güçlendirmeye, büyütmeye devam edeceğiz ya da Londra tefecilerinin, IMF'nin eli sopalı komiserlerinin ekonomimize çökmesine rıza göstereceğiz. Bunları kabul edebilir miyiz?

''BUNLARI GÜMBÜR GÜMBÜR SANDIĞA GÖMECEĞİZ''

Bunlar Londra tefecilerinden 300 milyar dolar alacağını söylüyor. Bunlar tefeci, esrar, eroin kaçakçısı. Bunlardan size yar olmaz. Bununla benim halkımı kandırmaya çalışıyorlar. Pazar günü bunlara dersi vermeye hazır mıyız? Bunları gümbür gümbür sandığa gömeceğiz. Bay Kemal 'Selo'yu çıkaracağız.' diyor. Bu ne millidir, ne yerlidir. Bu hesabı bu kardeşiniz sorabilir.

YURT DIŞINDAKİ SEÇMENLERE SESLENDİ

Bu seçimde yurt dışında rekor bir katılım sayısına ve oranına ulaştık. Bölücülerin saldırılarına rağmen özgür iradelerini sandığa yansıtan tüm kardeşlerime şükranlarıma sunuyorum.