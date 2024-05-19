Kocaeli'de TIR yangını: Ankara yönünde ulaşım aksadı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde meydana gelen TIR yangını nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönünde ulaşım aksadı.

Kocaeli'de TIR yangını: Ankara yönünde ulaşım aksadı

Otoyolun Diliskele Mahallesi mevkisinde Salih Ç. idaresindeki 14 EM 114 plakalı çamaşır makinesi yüklü TIR'da, seyir halindeyken yangın çıktı.

Balatalardan başlayan yangın, kısa sürede dorseyi kapladı.

Sürücüsünün çekiciyi ayırarak önlem aldığı yangına Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

nedeniyle bir süreliğine kapalı kalan otoyolun istikameti, ekiplerin çalışmalarının ardından yeniden araç trafiğine açıldı.

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