Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristler 14 Mayıs'ı bekliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu seçimlerde terörle mücadelenin devam edip etmeyeceğine karar verilecek. Koalisyon ortakları verdikleri her sözle, takındıkları her tutumla terör örgütlerine, teröristlere ümit veriyorlar." dedi.



Erdoğan, Kanal 7-Ülke TV ortak canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



"Sizin pencerenizden, Türkiye için 14 Mayıs seçiminin önemi nedir?" sorusuna Erdoğan, "Gerçekten 14 Mayıs'ta sıradan bir seçim yapmayacağız. Bu seçimlerde ülkemizde güven ve istikrar ikliminin devam edip etmeyeceğine karar verilecek. Son 20 yıldaki eser ve hizmet atılımı sürecek mi, yoksa koalisyonlar dönemi Türkiye'sine geri mi dönülecek buna karar verilecek. Çünkü karşımızda tüm bu kazanımlara gözünü dikmiş bir yapı var. Bu seçimlerde terörle mücadelenin devam edip etmeyeceğine de karar verilecek. Koalisyon ortakları verdikleri her sözle, takındıkları her tutumla terör örgütlerine, teröristlere ümit veriyorlar." yanıtını verdi.

"BELLİ Kİ 9'LU KOALİSYONDAN SÖZ ALMIŞLAR"



Cezaevlerindeki teröristlerin de yurt dışına kaçan terör örgütü mensuplarının da 14 Mayıs'ı beklediğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:



"Hatta ülkemize geri dönmek için uçak bileti alanlar bile var. Kamudan ihraç ettiğimiz terör örgütü yandaşlarından kendilerine makam mevki beğenenler var. Belli ki bunun için 7'li koalisyondan değil, 9'lu koalisyondan söz almışlar. Dolayısıyla 14 Mayıs seçimleri ülkemizin ve milletimizin geleceği bakımından tarihi bir öneme sahip.

14 Mayıs'ta aynı zamanda ülkemizin küresel bir oyun kurucu mu, yoksa figüran mı olacağının da seçimi yapılacak. Bizim, dış politikada, ekonomide, savunma sanayisinde attığımız bağımsız ve güçlü adımlar birilerini rahatsız ediyor. Eskisi gibi borç alan, borç aldıkça da boyundurukları altına giren bir Türkiye isteyenler de 14 Mayıs'ı bekliyor. Bu sadece içeride değil, dışarıda da böyle. Bu seçimde, Türkiye'yi tekrar kendilerine bağımlı hale getirecek olanların kazanmasını istiyorlar.

Maalesef içeride de Batı'dan 'aferin' almak için her türlü mihnete boyun eğmeye teşne olanları görüyoruz. Bunlar ellerine yeter ki yetki geçsin, ülkenin siyasetini de ekonomisini de birilerine teslim edeceklerini açıkça söylemekten çekinmiyorlar."



Erdoğan, 21 yıldır her alanda kendi politikalarını belirleyebilen ve uygulayabilen bir Türkiye için mücadele verdiklerini vurgulayarak "Bu anlayışla demokrasimizi güçlendirdik. Ülkemizdeki her kesimin hak ve özgürlüklerini genişlettik. Milli iradenin üstünlüğünü gerçek manada tesis ettik." diye konuştu.



Türkiye'nin, eğitimden sağlığa, enerjiden sanayiye tüm altyapı eksiklerini giderdiklerini belirten Erdoğan, dev yatırımlarla, büyük projelerle, cesur programlarla Türkiye'ye çağ atlattıklarını dile getirdi.



"MİLLETİMİZ İÇİN BÜYÜK HAYALLER KURDUK"



"Kendi hedeflerimizi belirleyip o istikamette gittikçe, ülkemiz güçlendi, milletimizin refahı arttı." diyen Erdoğan, şunları ifade etti:



"Ekonomimiz 3 kat büyüdü. IMF'den borç alan değil, tüm dünyaya kalkınma yardımları yapabilen bir konuma geldik. Göreve geldiğimizde kişi başı milli gelir 3 bin 600 dolar iken şu anda 10 bin 650 dolara yükselmiş vaziyette. Savunma sanayisinde dışa bağımlılık oranımızı hatırlayın, yüzde 20'ye düşürdük. Bunlar birilerini rahatsız ediyor ama biz rahatsız değiliz, güçleniyoruz ve güçlendikçe de ileriye çok daha farklı bir şekilde yürüyeceğiz."



"Seçime 18 gün kaldı. Yeni müjdeleriniz olacak mı?" sorusu üzerine Erdoğan, "Kalan 18 gün bizim için bir farklılık arz ediyor. Milletimiz için hep büyük hayaller kurduk ve bu hayallerin çoğunu da gerçekleştirdik. Yeter mi? Elbette yetmez. Bizim bu ülke için daha çok işimiz var, gidecek daha çok yolumuz var. Fakat biz yoldayız. Şu anda zillet ittifakı yola filan çıkmış değil. İşte bunların büyükşehir belediyeleri var, acaba bu büyükşehir belediyelerinde şu ana kadar ne yaptılar?" dedi.



"SADECE SEÇİM ZAMANINDA HATIRLAYANLARDAN DEĞİLİZ"



Müjdeleri seçim dönemi için açıklamadıklarını belirten Erdoğan, "Biz, milletimizin karşısına normal zamanlarda da sürekli müjdelerle, büyük projelerle çıktık, çıkıyoruz. Bay bay Kemal gibi milleti sadece seçim zamanı hatırlayanlardan değiliz. Onun gibi söz verip de tutmamazlık yapmadık, yapamayız. Hatırlayın, mesela her çiftçiye bir traktör vadetmişlerdi, ne oldu verdiler mi? Hayır, hep yalan." ifadelerini kullandı.

YAYINDA KISA SÜRELİ RAHATSIZLIK

Cumhurbaşkanı özel röportajına yayın başladıktan bir süre sonra ara verildi.

Programa verilen reklam arasından sonra sözlerini sürdüren Erdoğan, seçim kampanyası sırasında midesini üşüttüğünü belirterek "Her şeyden önce tabii üzerinize afiyet dün, bugün yoğun kampanya çalışmaları vardı. Bu kampanya çalışmaları sebebiyle de midemi ciddi manada üşütmüşüm. Bir ara acaba programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye de düşündüm. Dedim ki artık söz verdik gideceğiz. Tabii bu yoğun mesai içinde biz de zaman zaman böylesi durumlarla karşılaşıyoruz. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum." diye konuştu.

"BAKANLARIN SAHAYA SÜRÜLMESİ BİR LİDERLİK TASARRUFU"



"Kabinenizdeki bütün bakanları, bir iki isim haricinde, sahaya sürdünüz, seçim sonrasında onlardan tekrar kabinede olacaklar var mı ya da yeni isimleri görecek miyiz?" sorusu üzerine Erdoğan, Türkiye'nin her şeyden önce zengin bir beşeri yapıya sahip olduğunu belirterek kabinedeki isimleri sahaya sürmesinin aslında bir liderlik tasarrufu olduğunu söyledi. Erdoğan, "Bir liderlik tasarrufu olarak da bu arkadaşlarımızdan nerede, nasıl istifade edebiliriz, bunun düşüncesi içerisinde bütün bakan arkadaşlarımı şu anda sahaya sürmüş durumdayım." dedi.



14 Mayıs seçimlerinde milletvekili adayı olan bakanların sahada çalışmalar yaptığını belirten Erdoğan, "Onların sahada oluşunun da getirilerini çok olumlu görüyorum. İnanıyorum ki ağırlıklı olarak deprem bölgelerinde bulunan bu arkadaşlarımdan biz çok çok istifade edeceğiz ve 14 Mayıs akşamı onların faaliyetlerinin sürdüğü bölgelerden de güzel haberler alacağız." değerlendirmesini yaptı.



"KARADENİZ GAZININ VATANDAŞLARA YANSIMASI ÇOK FARKLI OLACAK"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir soru üzerine vatandaşları ekonomik olarak rahatlatacak, alım güçlerini yükseltecek tedbirleri zaten aldıklarını ve almayı sürdüreceklerini söyledi.



İşçiden memura, emekliden ev hanımına kadar milletin her kesimini destekleyecek programlar oluşturduklarını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:



"Ayrıca ülkemizin imkanlarını milletimizin her bir ferdinin emrine verecek düzenlemeler de yapıyoruz. Bu çerçevede salgın döneminde, hatırlayın, enerji fiyatlarındaki artışı vatandaşımıza yansıtmamaya özen gösterdik. Mesela doğalgazda yüzde 75'e, elektrikte yüzde 50'ye varan indirimler uyguladık. Bu yıl da artık doğalgaz üreticisi bir ülke olarak vatandaşlarımıza yeni müjdelerimiz oldu.

Vatandaşımız, Karadeniz gazının ülkemize sağlayacağı faydaları günlük hayatında görmeye başlayacak. Esnafımızın da bir bölümüne daha önce vergi muafiyeti getirilmişti, şimdi bunun da kapsamını genişletiyoruz ama hepsinden öte Karadeniz gazının benim tüm vatandaşlarıma yansıması çok çok farklı olacak."

DEPREM BÖLGESİNİN YENİDEN İNŞASI



Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki son durum ve seçime katılım konusunda herhangi bir aksaklık yaşanma ihtimali olup olmadığına ilişkin soru üzerine, bu konuda Yüksek Seçim Kuruluna ait ve siyasi partiler olarak kendilerine ait görevler olduğuna dikkati çekti.



Deprem bölgesi ile ilgili olarak planlamanın, "çadır kentler, konteyner kentler ve kalıcı konutlar" olarak yapıldığını ifade eden Erdoğan, "Şu anda enkaz kaldırma çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Hemen hemen Hatay dışında her yerde enkaz kaldırma çalışmalarını büyük oranda bitirdik. Kısa bir süre içinde de Hatay'ı inşallah bitireceğiz. Ama bir diğer taraftan da söz verdim. Bir yıl içerisinde bu kalıcı konutları inşallah bitirerek vatandaşlarımıza teslim edeceğiz." diye konuştu.



Erdoğan, bugün Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren açılışı olduğunu anımsatarak, "Gerek Yozgat gerek Kırıkkale ve gerekse Sivas'a ulaşmak suretiyle bu adımı atalım diyoruz. Kırıkkale-Yozgat-Sivas. Bu da ülkemiz için çok çok önemli bir adım olacak. Tüm bu illerdeki vatandaşlarıma hayırlı olsun diyoruz." dedi.