Cumhurbaşkanı Erdoğan: Umutsuzluk aşılayanlara prim vermeyeceğiz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet ve Kongre Merkezi'nde "2000 Köy Yaşam Merkezinin Açılış Töreni"ne katıldı.

Erdoğan'ın buradaki konuşmasından öne çıkanlar:

''Hiç şüphesiz günümüz dünyasından ilerlemenin koşullarından biri eğitimdir. Köy yaşam merkezlerinde sadece eğitim değil çocuklarımızı burada geleceğin dünyasına hazırlıyoruz. Eğitim camiamız için büyük bir kazanç olan bu projeye destek verenleri canı gönülden tebrik ediyorum. Sıradan memuriyet yerine vatan görevi yürüten öğretmenlerimize teşekkür ediyorum.

''UMUTSUZLUK AŞILAYANLARA PRİM VERMEYECEĞİZ''

Önümüzdeki sene Cumhuriyeti'miz 100. yaşı ile beraber Milli Eğitim Bakanlığımızın da 100. yaşını kutlayacağız. Dün Avrupa'nın hasta adam olarak gördüğü bir ülkeyi nasıl ayağa kaldırdıysak Türkiye'yi son 20 yılda nasıl dünyanın parlayan yıldızı haline getirdiysek Türkiye Yüzyılı'nı da beraber yerine getireceğiz. Gazete köşelerinde umutsuzluk aşılayanlara prim vermeyeceğiz.

Bugün artık krizlerden ziyade Türkiye Yüzyılı'ndan bahsedebilmemizin arkasında 20 yıllık tecrübe var. Elde ettiğimiz kazanımlar bize altın tepside sunulmadı. Ekonomisi göz dolduran Türkiye'ye bu şekilde ulaştık.

BÜTÇEDEN ASLAN PAYI EĞİTİME

Hazırladığım tüm bütçelerde, geldiğimizde savunmaydı. Ama sonra eğitim ve öğretimi yerleştirdik. Eğitim bütçemizi yıllık 7,5 milyar liradan aldık. Geçtiğimiz sene itibariyle 304 milyar liraya çıkardık. Ders kitaplarından yardımcı kaynaklara kadar öğrencilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşıladık.

Örgün eğitim çalışmalarımızla çocuk ve gençlerimize, yaygın eğitimle de 85 milyona da eğitim kapılarını açıyoruz. Dünya değişirken ülkemizin yerinde sayması düşünülemez. Eğitim konusunda mevcut kazanımlara yenilerin eklemeliyiz.

Kullanılmayan köy okulu binalarımızı Halk Eğitim Merkezlerine dönüştürerek aktif eğitim birimlerine dönüştürüyoruz.

Ağrı'daki kazada 7 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum.