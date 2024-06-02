Bakan Göktaş: Doğurganlık oranının en düşük olduğu 3 ilde pilot çalışma başlatılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum oranlarının düşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. "Dünyadaki örnekleri inceliyor, gerekli önlemleri almaya çalışıyoruz" diyen Göktaş, doğurganlık oranının en düşük olduğu 3 ilde pilot çalışma başlatacaklarını bildirdi.

Bakan Göktaş: Doğurganlık oranının en düşük olduğu 3 ilde pilot çalışma başlatılacak
Arşiv

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kızılcahamam'da düzenlenen AK Parti 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TÜİK verilerine göre oranlarının düştüğü belirtilerek, aile kurumunun güçlendirilmesine yönelik yapılacak çalışmalara ilişkin soru üzerine Göktaş, bu durumun sadece 'ye özgü olmadığını, birçok ülkenin bu sorunla mücadele ettiğini belirtti.

Avrupa ve Asya'da da ciddi nüfus tedirginliğinin yaşandığını aktaran Göktaş, "Dünyadaki örnekleri inceliyor, gerekli önlemleri almaya çalışıyoruz.15 Mayıs'ta kamuoyuna açıkladığımız Aile Eylem Planı'mızda da doğum oranlarına yönelik önemli bir bölüm ayırdık." diye konuştu.

3 İLDE PİLOT ÇALIŞMA

Bakan Göktaş, doğurganlık oranının en düşük olduğu 3 ilde pilot çalışma başlatacaklarını da bildirdi.

Göktaş, Bakanlık olarak her zaman kadınların yanında olduklarını, onların haklarını savunduklarını ifade etti.

Dünya genelinde uluslararası birçok şirkette kadınların önemli konumda, karar alma mekanizmalarının içinde yer aldığına dikkati çeken Göktaş, "Tüm bu örnekleri inceliyoruz. Ülke kalkınmasına da katkı sağlayacak yeni modeller için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hayata geçireceğimiz yeni modellerle, esnek ve uzaktan çalışmalar modelleri dahil, kadınların ev ve iş hayatı arasında tercih yapma zorunluluklarını, kadınların ev ve iş hayatı arasında tercih yapma zorunluluklarının ortadan kalkmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
  • Etiketler :
  • Haberler -
  • Adalet ve Kalkınma Partisi
  • Doğum
  • Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş

TÜRKİYE HABERLERİ

Kayseri'de ev yangını

Kayseri'de ev yangını

Çorum'da arıların soktuğu kadın yaşamını yitirdi

Çorum'da arıların soktuğu kadın yaşamını yitirdi

Kayseri'de 2 otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Kayseri'de 2 otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Kayseri'de bıçaklı kavga: 1'i ağır 4 yaralı

Kayseri'de bıçaklı kavga: 1'i ağır 4 yaralı

Hayvanseverlerden sokak köpeği düzenlemesine tepki

Hayvanseverlerden sokak köpeği düzenlemesine tepki

Şırnak'ta serinlemek için çaya giren öğretmen boğuldu

Şırnak'ta serinlemek için çaya giren öğretmen boğuldu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...