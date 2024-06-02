Kayseri'de bıçaklı kavga: 1'i ağır 4 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Tacettin Veli Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı'nda S.E., E.E. ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi ile A.E., O.E. ve İ.E. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine S.E. sırtından, E.E. de baldırından bıçakla, ismi öğrenilemeyen 2 kişi de darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralıları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Ekipler, olaya karışan A.E., O.E. ve İ.E’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.