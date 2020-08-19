Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vaka sayısı artsa da salgın kontrol altında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın açılış töreninde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Çok çok önemli bir yatırımın adımını atıyoruz. Kalyon Holding'in teknoloji altyapısı ve vizyonu ile bu tesisi ülkemize kazandırdığını görüyoruz. Yenilenebilir enerji olayı gerçekten bizler için çok ama çok önemli. Artık sadece üretmek, iç ve dış piyasaya satmak yetmiyor. Üretim ile birlikte şirketlerimiz inovasyona, araştırma-geliştirmeye önem vermesi gerekiyor. Güneş panelleri ve bileşenlerine harcadığımız milyonlarca dolarlık ithalatın önüne geçeceğiz.

Dünyanın birçok ülkesinde corona virüs nedeniyle yatırımlar durmuşken Türkiye özel sektörü ve kamu kurumlarıyla özgün bir yol izliyor. Ne salgınla mücadelemizi sekteye uğrattık ne de yatırımlarımızı durdurduk. 800 bin insanın canına mal olan krizin üstesinden gelmek kolay değildir. Sadece sosyal hayatı değil günlük yaşantımızın her alanını etkilemiştir. Ülkemiz aldığı tedbirler ve attığı adımlarla krizi en başarılı yürüten ülkelerdendir. Vaka sayısında kısmı artış yaşanda da salgın kontrolümüz altındadır. Turizm sektörü toparlanmaya başladı.

Ülkemiz kaynaklı olmayan bazı sıkıntılarla karşılaşsak da, Türk ekonomisi salgın öncesi ivmesini tekrar yakalamış görünüyor. Türkiye genelinde konut satışları temmuzda yüzde 125 artarak tarihi bir rekora imza attı. Elektrik tüketimi verileri artış eğilimde.

CHP zihniyetinin bizi esir almasına izin verirsek bu ülkeyi sanayide dışa bağımlılığa mahkum ederiz. Sığ muhalefet anlayışının ülkemize verebileceği hiçbir şey yoktur. Sağa sola Türkiye'yi şikayet eden muhalefet bu ülkeye yabancılaşmış demektir.

Bugün nasıl her alanda dünden daha iyi bir yerdeysek yarın daha iyi bir konumda olacağız. 18 yılda nasıl Türkiye'nin çehresini değiştirdiysek yeni başarı hikayelerini birlikte yazacağız. Bunu CHP'nin vizyonsuz siyasetine rağmen başaracağız.

"HAK DEĞİL İSTİKBAL MÜCADELESİ"

'Doğu Akdeniz'de ne işimiz var' diyen muhaledef iyi dinlemeli. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'den Libya'ya kadar farklı cephelerde yürüttüğü mücadele sadece hak mücadelesi değil, bir istikbal mücadelesidir.

"SEVR'E BOYUN EĞMEYECEĞİZ"

Bir asır önce Sevr'i nasıl yırttıp atmışsak bugün de Doğu Akdeniz'de dayatılmaya çalışılan Sevr'e izin vermeyeceğiz. Adalar meselesinde ürkek davranılmasının maliyeti oldu. CHP'nin ana karamızdan bir taş atımı uzaklıktaki adaların nasıl elimizden alındığını izah etmesi gerekiyor. CHP Rum ve Yunan tezlerinin savunuculuğunu yapmaktadır. CHP kontrolünü tamamen yitirmiştir.

CHP'YE TEPKİ

CHP'den yurtdışındaki dostlarına taşeronluk yapmak yerine Türkiye eksenli hareket etmesini bekliyoruz. CHP'den milli meselelerde milletin hissiyatına uygun davranmasını bekliyoruz. Hiçbir sömürgeci güç, ülkemizi bu bölgede var olduğu tahmin edilen zengin petrol ve doğal gaz kaynaklarından mahrum bırakamaz.

Biz Akdeniz'de gerilim ve kavga da istemiyoruz. Biz milletimizin hakkını savunuyoruz. Muhataplarımızdan diyalog yolunu açacak adımlar bekliyoruz. Bu meseleyi ülkemizin hak ve hukukunu temin edecek şekilde çözüme kavuşturacağımıza inanıyorum.

"CUMA GÜNÜ BİR MÜJDE VERECEĞİZ"

Cuma günü ülkemize büyük bir müjde vereceğiz. Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına inanıyorum. Açıklarsam bu işin heyecanı kaybolur."