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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, iftarda Taş ailesine misafir oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, iftarını Ankara'da misafir oldukları Taş ailesi ile birlikte yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, iftarda Taş ailesine misafir oldu

Cumhurbaşkanı ve eşi Emine Erdoğan, iftarlarını Ankara'da Taş ailesinin evinde yaptı.

Emine Erdoğan, ziyareti hesabından paylaştı.

Emine Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Ankara'da Taş ailesinin misafiriydik. Birlik, beraberlik ve kardeşliğin sofrasında orucumuzu beraber açtık. Evin neşesi Gülhan, Nur Hayat ve Elif kızlarımızla sohbetimiz akşamımızı aydınlattı. İçten misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Ramazan bereketi sofralarından eksik olmasın"

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