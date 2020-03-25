Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans yöntemiyle G20 Liderler Zirvesi'ne katılacak

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, perşembe günü video konferans yöntemiyle Corona virüse ilişkin G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katılacak.

25.03.2020 - 23:10

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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Mart 2020 tarihinde (yarın) saat 15:00’da video konferans yöntemiyle Corona virüse ilişkin G20 Liderler Olağanüstü Zirvesine katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve G20 Türkiye Şerpası Hayrettin Demircan eşlik edecek.

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Huber Köşkünden katılacaktır.

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