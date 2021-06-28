Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli uydu için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli Türksat 6A uydusunun gelecek yıl uzaya fırlatılacağını söyledi.

ntv.com.tr 28.06.2021 - 14:29 | Son Güncelleme : 28.06.2021 - 14:39

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli uydu için tarih verdi

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Yerli imkanlarla üretilecek Türksat 6A uydusu gelecek yıl uzaya  fırlatılacak.

Açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, Türksat'ın Gölbaşı yerleşkesinde Türksat 5A Uydusu Hizmete Alma Töreni'ne katıldı.

Burada konuşma yapan Erdoğan, "Sırada 5B uydusu var. Tasarım ve üretim aşamaları başarıyla tamamlanan TÜRKSAT 5B uydumuzun testleri sürüyor. Amacımız bu uydumuzu yılın son çeyreğinde uzaya göndermektir" dedi.

Erdoğan, faydalı yük kapasitesi bugüne kadarki uyduların tamamından fazla olacak TÜRKSAT 5B'nin hizmete girmesiyle veri iletişim kapasinin 15 kat artacağını söyledi. 

Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydu projesi Türksat 6A'ya ilişkin bilgi de veren Cumhurbaşkanı, "Yerli imkanlarla üretilen Türksat 6A uydumuzu da önümüzdeki yıl uzaya fırlatmak istiyoruz" diye konuştu.

Erdoğan bu sayede Türkiye'nin dünyada haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasına gireceğini kaydetti.

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