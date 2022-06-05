Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3600 ek gösterge çalışması 5 milyonu aşkın memur ve emekliyi kapsayacak

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AK Parti'nin Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde gerçekleştirilen 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı sona erdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, kampın kapanış konuşmasını yaptı.

"3600 EK GÖSTERGE MESELESİNİ ÇÖZDÜK"

Memur ve emeklilerin merakla beklediği 3600 ek gösterge çalışması hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıntıların yarınki kabine toplantısı sonrasında açıklanacağıını söyledi.

Cumhurbaşkanı tamamlanan çalışmanın kapsamıyla ilgili olarak "5 milyonu aşkın memurun ve emeklinin tamamını ilgilendiren formülle bu meseleyi çözdük" dedi.

"TROLLER VASITASIYLA OLUŞTURULAN ALGIYA BAKMADIK"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



Bizlerin doğrularla kapatmadığı her boşluğun birileri tarafından yalan ve iftiralarla doldurulduğunu biliyorsunuz. Bazen üslubumuzu ve tavrımızı sertleştirmek mecburiyetinde kalıyoruz. Bunun nedeni milletimize mesuliyetimizi yerine getirme çabasıdır. Mazlumun olduğu her yerde onurlu duruşumuzu koruyarak siyasetimizi yapacağız.

Sosyal meydada troller vasıtasıyla oluşturulan algıya bakmadık bakmıyoruz. Statlara sığmayan AK Parti gençliğine bakıyoruz.

Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmeye çalışıyoruz. Hiç endişe etmeyin, bunu başaracağız.

"BEKLENTİMİZ KARŞILANMADAN TUTUM DEĞİŞTİRMEYİZ"

(Finlandiya ve İsveç'in NATO adımı) Beklentilerimiz karşılanmadan konusunda tutum değişikliğine gitmeyeceğiz.

Vatandaşlarımızın üzerindeki hayat pahalılığı yükünü azaltmaya çalışıyoruz. Kur ve enflasyondan kaynaklanan maliyet artışlarıyla fiyat artışı yaşanan her kalem mercek altında. Konuttan elektroniğe otomotive kadar uzanan liste var. Enflasyon aşağı yönlü eğilime girdi. Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşın gelirini artıracak programlar hazırlıyoruz.

BUĞDAY VE ARPA ALIM FİYATI BELLİ OLDU

Çiftçilere ve memurlara iki ayrı müjde vermek istiyorum. Savaş sebebiyle ortaya çıkan belirsizlik tedirgin ediyor. Türkiye kendine yetecek kadar üretim yapan bir ülke. Tahıl, sebze ve meyve fiyatlarındaki dalgalanmalar üretim eksiğinden değil. Yeni düzenlemeleri yakında hayata geçireceğiz. Buğday başta olmak üzere çeşitli hammadde kalemlerindeki yüksek ithalatın sebebi ülkemizin en büyük gıda ihracatçılarından biri olmasıdır.

Üreticilere TMO'nun 2022 hasat döneminde yapacağı buğday ve arpa alım fiyatlarını açıklıyorum. TMO sert ekmeklik buğdaya bu yıl ton başına 6050 lira alım, bin lira prim bedeli olmak üzere 7 bin 50 lira ödeme yapacak. Ofisin arpa alım fiyatı ton başına 5500 lira alım, 500 prim olmak üzere toplamda 6 bin lira olarak belirlendi. Prim ödemesinden ürününü TMO'ya veren çiftçi kayıt sistemine kayıtlı üreticiler yararlanabilecek.