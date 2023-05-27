Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Mayıs çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci tura kalan cumhurbaşkanı seçiminde, seçmenlere sandığa giderek oy kullanma çağrısında bulundu.



"MİLLETİMİN HER BİR FERDİNE SESLENİYORUM, SENSİZ OLMAZ''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Milletimin her bir ferdine sesleniyorum, sensiz olmaz. Yarın, Büyük Türkiye Zaferi için hep beraber sandığa gidelim.

''OYLARIMIZLA TÜRKİYE YÜZYILI'NI BAŞLATALIM''

14 Mayıs'ta Meclis'te tecelli eden iradeyi bu kez çok daha güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanlığına yansıtalım. Oylarımızla Türkiye Yüzyılı'nı başlatalım."