Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü tüm büyükşehir belediye başkanlarıyla Ankara'da bir araya gelecek.
Toplantı için parti ayrımı yapmadan tüm büyükşehir belediye başkanlarına davet gittiği öğrenildi. Cumhurbaşkanlığı'ndaki toplantıda AK Parti, CHP ve MHP'li başkanlar olacak. HDP'li Van, Diyarbakır ve Mardin büyükşehir belediye başkanları görevden alınmış yerlerine kayyum atanmıştı.
Cumhurbaşkanı, yerel seçimlerin ardından bu toplantıyla ilk kez 30 büyükşehir belediye başkanıyla bir araya gelmiş olacak.
CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU'DAN AÇIKLAMA
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 büyükşehir belediye başkanını Beştepe'ye davetine ilişkin, "Belediye başkanlarımız Cumhurbaşkanı'nın davetine katılacak" dedi.