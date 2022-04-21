Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması (Sağlıkçılarla iftar buluşması)

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık çalışanlarıyla iftar programında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Milletimiz sağlık çalışanlarının fedakarlıklarını unutmayacak.

Muhalefetin engellemek için uğraştığı tesisler dünyada örnek alınan kurumlar haline dönüştü.

Sağlık projelerimiz on binlerce kişinin hayatının kurtulmasına vesile oldu. Yerli aşımız Turkovac dünyada milyonlarca kişiye de şifa oldu.

Salgına karşı son 2 yıldır yürüttüğümüz mücadeleyi zaferle taçlandırmakta kararlıyız.

Salgın döneminde 16 bin 159 yataklı sağlık tesisin inşaatını tamamlayarak büyük bir başarıya imza attık. İsraf denerek eleştirilen sağlık projelerimiz on binlerce vatandaşımızın hayatını kurtarmayı sağladı.

Uzmanlar mevcut tabloyu pandemi değil endemi diye tanımlıyor. Bilim Kurulu'nda alınan yeni kararları paylaşacağız.

Sağlıkta şiddetin önlenmesi için çalışmalar devam ediyor.

Sağlık çalışanlarının mali haklarıyla ilgili iyileştirmelerin neticesini en kısa sürede paylaşacağız.

3600 ek gösterge meselesini yıl bitmeden neticelendirmekte kararlıyız.

14 Mart Tıp Bayramı'ndan sizlerle paylaştığımız sağlıkta şiddetin engellenmesi ve mali iyileştirmeler başta olmak üzere tüm müjdelerimizle ilgili çalışmalar devam ediyor. 14 Mart'ta sizlere verdiğimiz 5 müjde süreç içinde yerine getirilecek.

Komisyon aşaması biten sağlıkta şiddet teklifi bayramdan sonra Genel Kurul'a gelerek kanunlaşacaktır. Sağlık çalışanlarının mali haklarıyla ilgili iyileştirmelerin neticesini en kısa sürede paylaşacağız.

Aile hekimlerimizin ücretlerinde artış yapılmasıyla ilgili olarak da çalışmalar yakında bitiyor. Böylece sağlık çalışanlarımız bu yaz aylarından itibaren her bakımdan daha rahat şekilde hayatlarını sürdürebilecekler.