Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çukurova ilçe binasına saldırıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nde bayram namazını kıldı.

Bayram namazı çıkışında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Çukurova ilçe binasına gerçekleştirilen saldırıyla ilgili, "Ben tabi bazı parti başkanlarının yaptığı şekilde bir değerlendirmenin içine girecek değilim. Ondan bir rant beklentisi içerisinde de değilim. Terörist teröristliğini, eşkıya eşkiyalığını her zaman yapacaktır. Çukurova ilk değildir bizim. Terör bölgelerinde biz bunu çok yaşadık, çok şehitlerde verdik. Bunlardan bihaber olan bazı parti başkanları kendilerine İstanbul'da saldırı olunca bunu ranta dönüştürmenin gayreti içine girdiler. Ardından da bu olay gerçekleşti. Bizim siyasette bu işlere yabancı değiliz. Zaten İçişleri Bakanlığımız, emniyetimiz anında yakaladılar. Gereken şeylerde yargıda yapılıyor." diye konuştu.

KARADENİZ GAZI

"Karadeniz doğalgaz öncelikle 1 ay ardından 1 yıl ücretsiz olmak üzere milletimizde buluşturacağız. Ülke genelinde enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız doğalgazın girmediği ilçe bırakmayacak."