AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı düzenlendi.
Adana'nın Çukurova ilçesinde Huzurevleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki partinin ilçe başkanlığı binası önüne elinde pompalı tüfekle bir şüpheli geldi.
Parti tabelası ve bayrakların asılı olduğu tedbiren boşaltılan binaya elindeki tüfekle ateş eden şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.
Şüpheli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
AK PARTİ'Lİ KANDEMİR: SALDIRIYI KINIYORUZ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, saldırıyla ilgili açıklama yaptı.
Kandemir sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Çukurova ilçe binamıza yapılan silahlı saldırıyı kınıyoruz. Suçlunun en kısa sürede bulunacağına inanıyoruz. Tüm teşkilatımıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.
VİDEO: SALDIRI ANI KAMERADA