AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı

AK PARTİ'Lİ KANDEMİR: SALDIRIYI KINIYORUZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Kandemir sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Çukurova ilçe binamıza yapılan silahlı saldırıyı kınıyoruz. Suçlunun en kısa sürede bulunacağına inanıyoruz. Tüm teşkilatımıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

VİDEO: SALDIRI ANI KAMERADA