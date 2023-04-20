AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı

Adana'da, AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığının depremler nedeniyle tedbiren boşaltılan binasına pompalı tüfekle ateş edildi. Şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı

AK Parti Çukurova ilçe binasına düzenlendi.

Adana'nın Çukurova ilçesinde Huzurevleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki partinin ilçe başkanlığı binası önüne elinde pompalı tüfekle bir şüpheli geldi.

Parti tabelası ve bayrakların asılı olduğu tedbiren boşaltılan binaya elindeki tüfekle ateş eden şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Şüpheli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı - 1

AK PARTİ'Lİ KANDEMİR: SALDIRIYI KINIYORUZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Kandemir sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Çukurova ilçe binamıza yapılan silahlı saldırıyı kınıyoruz. Suçlunun en kısa sürede bulunacağına inanıyoruz. Tüm teşkilatımıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

VİDEO: ANI KAMERADA

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