Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Başbakanı Asadov'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 30 dakika sürdü. Görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ESKİ ETİYOPYA CUMHURBAŞKANI WİRTU'YU KABUL ETTİ
Cumhurbaşkanı Külliyesindeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Görüşmede, Mulatu Teshome Wirtu'ya Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie de eşlik etti.
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