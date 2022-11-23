Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Düzce depremi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin konuştu. Erdoğan, depremin Gölyaka'da çok sayıda binada hasara yol açtığını belirterek ''Vahim bir yıkım ve kayıp ile karşılaşmadık'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Düzce depremi açıklaması

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı , partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

DÜZCE'DE 5,9'LUK DEPREM

''Bu sabah erken saatlerde yaşadığımız Gölyaka merkezli 5,9 şiddetindeki depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

''VAHİM BİR YIKIMLA KARŞILAŞMADIK''

Geniş bir alanda etkisini hissettiren depremde yaralanan vatandaşlarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. Gölyaka'da çok sayıda binada hasara yol açmakla birlikte hamdolsun vahim bir yıkım ve kayıp ile karşılaşmadık.''

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