Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Düzce depremi açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



DÜZCE'DE 5,9'LUK DEPREM



''Bu sabah erken saatlerde yaşadığımız Düzce Gölyaka merkezli 5,9 şiddetindeki depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

''VAHİM BİR YIKIMLA KARŞILAŞMADIK''

Geniş bir alanda etkisini hissettiren depremde yaralanan vatandaşlarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. Deprem Gölyaka'da çok sayıda binada hasara yol açmakla birlikte hamdolsun vahim bir yıkım ve kayıp ile karşılaşmadık.''