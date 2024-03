Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Mehmet Şimşek'e itimadımız tam

TERÖRLE MÜCADELE MESAJI



PKK'yı sınırlarımız içinde kıpırdayamaz, eylem yapamaz hale getirdik. Sınırlarımızın ötesini de adım adım kontrol altına alıyoruz. Çevremizdeki ülkelerin çoğu kan, ateş çemberinde kıvranırken, bizim güvenliğimizi, huzurumuzu bozmaya yeltenenlere asla eyvallah etmedik, etmeyeceğiz. Milli çıkarlarımızı savunurken kimin kuyruğuna bassak hemen soluğu PKK'nın yanında alıyor.



Siyaset,millete hizmet etmek, ülkenin sorunlarına diyalog yoluyla çözüm bulmak için yapılır. Biz zihni,vicdanı özgür, ahlakı kamil herkesle oturur konuşuruz. Emperyalistlere kuklalık etmeyen herkesle oturur konuşuruz. Terörün her çeşidine mesafe koyan herkesle oturur konuşuruz. Milletimizin birliğine, vatanımızın bütünlüğüne, devletimizin bekasına saygı duyan herkesle oturur konuşuruz. Ülkelerin kazanımlarıyla sevinecek herkesle oturur konuşuruz. Türkiye Yüzyılı'nda yol yürümek isteyen herkesle konuşuruz.



Herkesle her şeyi konuşmaya varız. Ancak kapımız teröriste de terör gündeminde siyasetçilik oynayana da kapalı.



85 milyonun huzuru için bir şey yapılacaksa, şimdi hemen yapılmalıdır. Türkiye'ye 40 yıl boyunca terörle bedel ödetildi, bir 40 yıl daha buna tahammülümüz yok.



"KÜRT KARDEŞLERİMİZE UMUT DİYE PAZARLIYORLAR"



Kürt kardeşlerimizi bu çarpık siyasetin mezesi haline getirmek için sahneledikleri oyunu ibretle takip ediyorum. Son 21 yılda attığımız her demokratik adımı engellemek için karşımıza dikilen CHP'yi, utanmadan Kürt kardeşlerimize umut diye pazarlıyorlar.



Milletvekili listesini, belediye başkan adayı listesini, meclis üyesi listesini, genel merkez yönetimi listesini terör örgütünün belirlediği parti olmaz.



İstanbul'da ne kadar marjinal ideoloji mensubu varsa getirip Kürt kardeşlerimin başına patron yapanlarla artık gidilecek bir yol kalmadığına inanıyoruz. 31 Mart, Kürt kardeşlerimizin tüm tasallutlardan kurtulup, özgür iradeleriyle kendilerinin, şehirlerinin geleceğine karar verecekleri dönüm noktası olacaktır.



DİYARBAKIR'A YAPILAN YATIRIMLAR



Diyarbakır'a 265 milyar lirayı aşkın yatırım yaptık. 33 bin kişilik Diyarbakır stadyumu ile Dicle Üniveristesi kampüsü içerisinde kız öğrenci yurdu yaptık. Diyarbakırlı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 29 milyar lira kaynak ayırdık. 58 sağlık tesisini tamamlayıp hizmete sunduk.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Batman'da AK PARTİ BATMAN MİTİNGİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci durağı ise Bitlis'ti.



Erdoğan'ın açıklamaları şöyle: Terör devleti İsrail'in Filistin halkına yönelik katliamları hepimizin yüreğini kanatıyor. Tüm barbarlığa batılı devletlerden aldığı askeri desteğe rağmen İsrail, Gazzeli kardeşlerimizin direniş azmini 173 gündür kıramıyor. Filistin halkı destansı direnişleriyle tüm dünyaya insanlık onur ve cesaret dersi verdi.

6 aydır aralıksız süren katliamın ardından BMGK acil ateşkes kararı aldı. Batının şımarık ve hukuk tanımaz çocuğu olan İsrail'in alınan karara uyması için bu ülke üzerindeki baskının artırılması gerekiyor. Türkiye olarak üstümüze düşeni yapacağız. Gazzeli kardeşlerimizin barışa ve huzura erişmesi için elimizden geleni yapacağız. Bugün de yarın da zalimler karşısında baş eğmeyeceğiz. Dünyanın neresinde bir mazlum ve mağdur varsa yardıma koşmaktan hiçbir zaman geri durmayacağız.



ALTILI MASAYA TEPKİ



Sizlerle en son 14-28 Mayıs seçimlerinden hemen önce burada buluşmuştuk. İktidara giden yolu milletin tertemiz iradesinde değil de terör örgütlerinin desteğinde arayanlara girdikleri yolun çıkmaz sokak olduğunu gösterdik.



Altılı masa dediler peki ne çıktı? Şu an hiçbiri parlamentoda değil. Altılı masanın yerinde şiimdi yeller esiyor. Şimdi birbirleri hakkında söylediklerini ve kumpaslarını gördükçe onlar adına biz de hicap duyuyoruz. Milletimizin verilmiş sadakatı varmış. TERÖRLE MÜCADELE Herkesin sandığa gitmesini sağlayacağız. Önümüzdeki son 4 günü bu şekilde değerlendirdiğimizde güzel bir netice alacağımıza inanıyorum. Ben Batmanlı kardeşlerime güveniyorum.



Türkiye olarak etrafımız çatışmalar ve savaşlarla çevrili olmasına rağmen hedeflerimize doğru kararlılıkla ilerliyoruz. Bizi çatışmaların tarafı yapmak için çok uğraştılar ama biz oyuna gelmedik. Devletimizin bekasına milletimizin canına kast eden tüm terör örgütlerine karşı başarılı bir mücadele yürüttük. Suriye'den ülkemize yönelen tehdit önemli ölçüde kontrol altına alındı. Bu yaz itibarıyla Irak sınırımızın güvenliğini de temin etmiş olacağız. Biz görevde olduğumuz sürece eski karanlık ve kaotik günleir kimse geri getiremeyecek.



ENFLASYONLA MÜCADELE



Bölgemizde bu kritik adımları atarken ülkemizi de olumsuz etkileyen enflasyon meselesini de göz ardı etmeyeceğiz. Ekonomide gerçekten yetkin isimlerden oluşan güçlü bir kadro kurduk.



Mehmet Şimşek'e bu konuda tam itimadım var. Yılın ikinci yarısından itibaren uyguladığımız ekonomi programının olumlu yansımalarını daha net göreceğiz. Emeklileirmizin sıkıntılarının da farkındayız. Emeklilerimize destek olmayı sürdüreceğiz. NTV’yi sosyal medyadan takip edin