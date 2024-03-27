Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Mehmet Şimşek'e itimadımız tam

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda açıklamalarda bulundu.

Muhalefete eleştirilerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kent uzlaşısı adı altında kirli bir ittifak kurdular. Bavul bavul paralar nereden gelip nereye gidiyor. Tek sermayesi sizlerin oyları olan DEM, benim Kürt kardeşlerimin iradesini işporta pazarına çıkarmıştır." diyerek pazarlıkta hizmet ve eser siyasetinin olmadığını dile getirdi.

Erdoğan, dikkat çeken terörle mücadele mesajları da verdi.

"PKK'yı sınırlarımız içinde kıpırdayamaz, eylem yapamaz hale getirdik. Sınırlarımızın ötesini de adım adım kontrol altına alıyoruz." diye konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'ye 40 yıl boyunca terörle bedel ödetildi, bir 40 yıl daha buna tahammülümüz yok." dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:



Bugün 70 bin kişi alanda. Bu kardeşliği bozmaya kimsenin gücü yetmeyecek. Mayıs'ta yapılan seçimlerde hem milletvekilliğinde hem cumhurbaşkanlığı seçiminde arzu ettiğimiz oy oranlarına ulaşamadık. Seçim sonuçlarının sizin de içine sinmediğine inanıyorum. Diyarbakır'da bu kardeşinize yüzde 28,5 ve tek parti faşizminin bugünkü temsilcisi CHP adayına yüzde 71,5 oy oranı çıktıysa durup üzeirtnde mutlaka düşünmemiz lazım. Diyarbakır halkının iradesini CHP adayına payanda yapanların hangi projenin parçası olduğu açık değil mi?



Kent uzlaşısı adı altında kirli bir ittifak kurdular. Bavul bavul paralar nereden gelip nereye gidiyor. Tek sermayesi sizlerin oyları olan DEM, benim Kürt kardeşlerimin iradesini işporta pazarına çıkarmıştır. Bu pazarlıkta eser ve hizmet derdi yok.

"BU ŞEKİLDE YOK SAYILMIYOR HAK ETMİYOR"



Yaptığı reformları beğenmeyip ortalığı ayağa kaldıranlar CHP'li yönericilerin faşizm kokan açıklamalarına sessiz. Sizi güya ağaların, şıhların, derebeylerin, devletin zulmünden kurtarma vaadiyle, demokratik siyaset palavralarıyla oylarınıza ipotek koydular. Kürt kardeşlerim böyle bir hakareti bu şekilde yok sayılmayı asla hak etmiyor.



Diyarbakır, huzuru da özgürlüğü de yatırımı da hizmeti de AK Parti döneminde görmedi mi? Onlar Diyarbakır Cezaevi'nin edebiyatını yaparken biz şehrimizie yakışır bir müze ve kültür merkezine dönüştürmedik mi?

Onlar her evden bir cenaze çıkartarak kan siyaseti yaparak biz evlatlarımızı yaşatmak, eğitimiyle sağlığıyla hayata bağlamak için çırpınmadık mı?

"BİRLİKTE İNŞA EDELİM"

Gelin Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edelim. AK Parti ile ötekilerin farkı o kadar açık ki izaha gerek duymuyorum.