Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ekonomi mesajları: Çok iyi çalışılmış ekonomi programımızla ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz

Erdoğan’ın meydandaki kalabalığa yaptığı konuşmadan satır başları şöyle:



"Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi rahmetle yad ediyorum. Yazıcıoğlu’nu cesaretiyle ve milli irade yanındaki sarsılmaz duruşuyla hatırlayacağız.

14-28 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı’na destek veren Tokat’a şükranlarımı sunuyorum. Bugün katılım 45 bin. Tokatlı kardeşlerim, bir kez daha vesayet heveslilerine, terör şakşakçılarına derslerini vermiştir. Emperyalistlerin hain emellerini hep birlikte hüsrana uğrattık. Tokat 31 Mart’ta milli irade bayrağını en yükseğe dikerek kendine yakışanı yapacaktır.

"İSTANBUL'DAKİ TÜM HEMŞEHRİLERİNİZİ SİZDEN ARAMANIZI İSTİYORUM"

Tokat’ta çıkacak sonuçla sadece Tokat’ın yerel yöneticilerini seçmekle kalmayacaksınız, tüm Türkiye’ye ve dünyaya önemli bir mesaj vereceksiniz. Geçen yılki seçim sürecinde gördünüz. Ama ben sizden bir şey daha isteyeceğim… İstanbul’da Tokat nüfusu yüksek mi? Öyleyse İstanbul’daki tüm hemşehrilerinizi sizden aramanızı rica ediyorum. İstanbul’da Murat kardeşimizi Tokatlılar ağırlığını koyarak onu da seçtirerek CHP zulmünden İstanbul’u kurtaracağız. Aynı şekilde Ankara’daki Tokatlıları da aramanızı istiyorum. Bunlar çok önemli.

"MESELE DOĞRUDAN TÜRKİYE"



Türkiye’nin ilkeli ve adil duruşuyla artan gücünü hazmedemeyenler pusuda bekliyor. Birileri ülkemizi elindeki kazanımlardan etmek için tökezlememizi bekliyor. Akıl ve vicdan sahibi herkes biliyor ki mesele Tayyip Erdoğan, AK Parti değil… Mesele doğrudan Türkiye ve Türk milleti.

"SİYASİ MUHALEFET TARAFI BOŞ KALDI"



Son 30 yılının her günü ülkesine hizmetle geçmiş bir kardeşiniz olarak bana en çok neye hayıflandığımı sorarsanız cevabım ülkemizdeki muhalefetin haline olacaktır. CHP zihniyeti yerini hep vesayet ve darbe safında belirlediği için siyasi muhalefet tarafı boş kaldı. Siyaset yolunda, hizmet yolunda iş lazımdır, eser lazımdır, proje lazımdır. En önemlisi istikamet lazımdır. Bunlar lafla olmuyor. Biz eser siyaseti yaptık. CHP’nin içinde işler belki lafla yürüyordur ama ülkemizde ve dünyada böyle bir tarz yok.