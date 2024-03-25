31 Mart yerel seçimleri için son hazırlıklar
Yerel seçim için son düzlüğe girildi. Yüksek Seçim Kurulu’nda da son seçim hazırlıkları yapılıyor. Sandık başkanlarına teslim edilecek seçim araç ve gereçlerinden oluşan malzeme torbaları bugünden itibaren hazırlanmaya başlanacak. Torbalar, sandık kurulu başkanlarına 29 Mart Cuma günü teslim edilecek.
Türkiye, yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gitmeye hazırlanıyor.Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) açıkladığı seçim takvimi işlemeye devam ediyor.