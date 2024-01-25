Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Afrika'ya Filistin teşekkürü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrikalı mevkidaşı Ramaphosa ile telefonda görüştü. Görüşmede Erdoğan, Güney Afrika'nın İsrail'e açtığı soykırım davasıdan duyduğu memnuniyeti iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Afrika'ya Filistin teşekkürü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları, ile Güney Afrika Cumhuriyeti arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Güney Afrika’nın Uluslararası Adalet Divanı’nda mazlum Filistin halkına yönelik işlenen soykırım suçunun cezalandırılması için İsrail aleyhine açtığı davadan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Dava sürecinin değerlendirildiği görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bu haklı davanın uluslararası hukuk ve insan haklarına uygun şekilde sonuçlandırılması ve insanlık suçu işleyen İsrail’in hak ettiği cezayı alması için azami çaba göstereceğini belirtti.

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