Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iklim krizi mesajı: Ortak sorunumuz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin iklim değişikliği ve afetle mücadele konusundaki küresel mücadeleye katkı sağlamak bakımından üzerine düşen sorumlulukları yerine getirdiğini söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsviçre'nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler (BM) ve Pakistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen "İklime Dayalı Pakistan" konulu uluslararası konferansa gönderdiği video mesajda, katılımcıları selamlarken, Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı Şahbaz Şerif ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e davetleri için teşekkürlerini iletti.



''PAKİSTAN'I YALNIZ BIRAKMADIK''

Geçtiğimiz aylarda Pakistan'da yaşanan sel felaketleri nedeniyle ülke halkına geçmiş olsun temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara ise acil şifa diledi.

Türkiye'nin tarih boyunca olduğu gibi bu zor gününde de Pakistan halkını yalnız bırakmadığını belirten Erdoğan, "15 uçak ve 13 trenle gönderdiğimiz 7 bin 500 tondan fazla insani yardım malzemesini ulaştırdık. İlaveten yerelden temin ettiğimiz ürünleri afetzedelerle paylaştık. Ayrıca, 1630 tondan fazla insani yardım taşıyan iki gemi gönderdik. İnşallah bu gemilerin de limanlara varmasıyla Pakistanlı kardeşlerimizin sıkıntılarının bir nebze olsun hafifleyeceğine inanıyorum. Sel felaketlerinin hemen ardından İçişleri ve Çevre Bakanlarımız, TOKİ ve AFAD temsilcileriyle birlikte Pakistan'ı ziyaret etti. Heyetimiz afet bölgelerinde incelemelerde bulundu ve Pakistan makamlarından bilgi aldı. Gerek belirlenen ihtiyaçların giderilmesi, gerekse meselenin uluslararası kamuoyunun gündemine taşınması noktasında yoğun gayret sarf edildi." dedi.

''İKLİM KRİZİ ORTAK SORUNUMUZ''



Türkiye'nin yanı sıra diğer ülke ve kuruluşların da çabalarıyla Pakistan halkının yaralarını sarmaya başladığını dile getiren Erdoğan, "Ancak iklim krizinin yıkıcı etkileri karşısında daha fazla müşterek çalışmaya ihtiyaç olduğu aşikardır. İklim değişikliği ve bunun yol açtığı sorunlar insanlığın ortak meselesidir. Pakistan'da vuku bulan felaket, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu ve benzeri felaketlerle mücadeleyi bir strateji çerçevesinde dayanışma içerisinde yürütmek gerekiyor. Türkiye bu küresel mücadeleye katkı sağlamak bakımından üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmektedir. Zarar gören afet bölgelerinin yanı sıra Pakistan'ın afete uğrama riski bulunan tüm bölgelerinin iklime dayanıklı şekilde yeniden inşa edilmesi yeni acılar yaşanmasının önüne geçecektir." ifadesini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Pakistan'daki afetzedelerin acil ihtiyaçlarının temini ile yeniden inşa sürecine gereken katkıyı sağlamaya hazır olduğunu kaydetti.

''KARDEŞ PAKİSTAN'IN YANINDAYIZ''



TOKİ yetkililerinin bu hususta Pakistan makamlarıyla temaslarını sürdürdüğünü vurgulayan Erdoğan, "AFAD ve sivil toplum kuruluşlarımız da insani yardımların ulaştırılması konusunda gereken her türlü hassasiyeti sergiliyor. Tarih boyunca nice zorluğun üstesinden gelen Pakistanlı kardeşlerimizin Allah'ın izniyle bu sıkıntılı dönemi de suhuletle atlatacağına inanıyorum. Türkiye olarak geçmişte olduğu gibi önümüzdeki dönemde de kardeş Pakistan halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Rabb'im, Pakistanlı kardeşlerimizi her türlü afetten, musibetten muhafaza buyursun." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, konferansın, uluslararası toplumun Pakistan'a olan desteğine ivme kazandırmasını dilerken, programın gerçekleşmesine katkı sağlayanlara teşekkür etti.

