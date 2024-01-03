Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İran’a taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran’da gerçekleşen terör saldırısına ilişkin bir taziye mesajı yayımladı. “Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran halkına başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İran’a taziye mesajı
İran'da art arda patlama: En az 73 ölü, 170 yaralı

İran'da art arda patlama: En az 73 ölü, 170 yaralı

Haberi Görüntüle

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

’da 4 yıl önce ABD saldırısında yaşamını yitiren Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani’nin anıldığı tören sırasında yaşanan saldırısında onlarca kişi yaşamını yitirdi.

Cumhurbaşkanı , saldırıya ilişkin bir taziye mesajı yayımladı.

“İran’ın Kirman eyaletinde gerçekleştirilen menfur terör saldırılarından derin üzüntü duyduk.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, “Dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum.” dedi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...