Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İran’a taziye mesajı

İran’da 4 yıl önce ABD saldırısında yaşamını yitiren Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani’nin anıldığı tören sırasında yaşanan terör saldırısında onlarca kişi yaşamını yitirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saldırıya ilişkin bir taziye mesajı yayımladı.
“İran’ın Kirman eyaletinde gerçekleştirilen menfur terör saldırılarından derin üzüntü duyduk.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum.” ifadelerini kullandı.
Erdoğan, “Dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum.” dedi.
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