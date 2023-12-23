Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbul’da yerel seçim mesaisi: 3 il için temayül yoklaması yapacak

Erdoğan burada Şanlıurfa, Erzurum ve Tekirdağ için temayül yoklaması yapacak.



Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 ayrı toplantıda, o illerin temsilcilerine hangi ismi belediye başkanı olarak görmek istediklerini soracak.



Toplantıya seçimle ilgili genel başkan yardımcıları da katılacak.

AK Parti’de bugüne kadar 15 büyükşehir belediyesi için temayül yoklaması yapıldı.



Bu toplantıların ardından bu sayı 18’e yükselmiş olacak.



MHP İLE MUTABAKATA VARILDI



Partide ittifak çalışmaları da sürüyor.



Bu kapsamda görüşmelerin sürdüğü MHP ile AK Parti arasında anlaşma sağlandı.



MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Cumhur İttifakı'nın yerel seçimde 30 büyükşehir ve 29 ilde işbirliği yapacağını söyledi.



İşbirliğine ilişkin son görüşmenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında yapılması ve çalışmaya son şeklinin verilmesi bekleniyor.