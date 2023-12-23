Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbul’da yerel seçim mesaisi: 3 il için temayül yoklaması yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim mesaisini İstanbul’da sürdürüyor. Erdoğan, katıldığı kentsel dönüşüm programının ardından Dolmabahçe’deki ofisine geçti. Cumhurbaşkanı burada, 3 il için temayül yoklaması gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbul’da yerel seçim mesaisi: 3 il için temayül yoklaması yapacak

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31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken, partilerde aday belirleme çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda AK Parti’de de hareketli günler yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı , hafta içi Ankara’da yaptığı yerel seçim mesaisini bugün İstanbul’da sürdürüyor.

Öğle saatlerinde kentsel dönüşüm programına katılan Erdoğan daha sonra Dolmabahçe’deki ofisine geçti.

AK Parti ve MHP yerel seçim için anlaştı

AK Parti ve MHP yerel seçim için anlaştı

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Erdoğan burada Şanlıurfa, Erzurum ve Tekirdağ için temayül yoklaması yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 ayrı toplantıda, o illerin temsilcilerine hangi ismi belediye başkanı olarak görmek istediklerini soracak.

Toplantıya seçimle ilgili genel başkan yardımcıları da katılacak.

AK Parti’de bugüne kadar 15 büyükşehir belediyesi için temayül yoklaması yapıldı.

Bu toplantıların ardından bu sayı 18’e yükselmiş olacak.

MHP İLE MUTABAKATA VARILDI

Partide ittifak çalışmaları da sürüyor.

Bu kapsamda görüşmelerin sürdüğü MHP ile AK Parti arasında anlaşma sağlandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Cumhur İttifakı'nın yerel seçimde 30 büyükşehir ve 29 ilde işbirliği yapacağını söyledi.

İşbirliğine ilişkin son görüşmenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında yapılması ve çalışmaya son şeklinin verilmesi bekleniyor.

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