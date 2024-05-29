Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den özel okul öğretmenlerine ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel sektörde görev yapan öğretmenlerin sorunlarına ilişkin özel okul temsilcileriyle görüşmeler yaptıklarını söyledi. Bakan Tekin, “Öğretmen arkadaşlarımızı mağdur etmeyecek çözümler üretmeye çaba sarf ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den özel okul öğretmenlerine ilişkin açıklama

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin özel sektör öğretmenlerinin eylemlerine ilişkin sorusunu yanıtladı.

Bakan Tekin, “Bu konuda özel okul temsilcileriyle görüşüyoruz. arkadaşlarımızı mağdur etmeyecek çözümler üretmeye çaba sarf ediyoruz.” dedi.

Eğitim-öğretim yılının sonuna yaklaşıldığını hatırlatan Bakan Tekin, “Çocuklarımız yaz aylarını tatil yaparak geçirsin. Ülkemizin güzelliklerini görerek güzel bir tatil yapmalarını diliyorum.” şeklinde konuştu.

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