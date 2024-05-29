Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den özel okul öğretmenlerine ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin özel sektör öğretmenlerinin eylemlerine ilişkin sorusunu yanıtladı.
Bakan Tekin, “Bu konuda özel okul temsilcileriyle görüşüyoruz. Öğretmen arkadaşlarımızı mağdur etmeyecek çözümler üretmeye çaba sarf ediyoruz.” dedi.
Eğitim-öğretim yılının sonuna yaklaşıldığını hatırlatan Bakan Tekin, “Çocuklarımız yaz aylarını tatil yaparak geçirsin. Ülkemizin güzelliklerini görerek güzel bir tatil yapmalarını diliyorum.” şeklinde konuştu.
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