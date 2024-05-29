Gülüç Belde Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş kimdir?

Gülüç Belde Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, ortaokulu Atatürk Ortaokulu'nda, liseyi Ereğli Endüstri Meslek Lisesi Makine Bölümü'nde okudu. Atatürk Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü okuyor.



2009 yerel seçimlerinde Gülüç Belediye Meclis Üyesi seçildi. Gülüç Belediyesi'nde 2 yıl encümen üyeliği görevini yürüttü. Demirtaş, Gülüç'ü Sevenler Derneği'nde görev aldı.



Gökhan Mustafa Demirtaş 2014 tarihinde yapılan yerel seçim­lerde Gülüç Belediye Başkanı oldu.



Gökhan Mustafa Demirtaş, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti Zonguldak Ereğli Gülüç Belediye Başkanı oldu



16 Kasım 2023 tarihinde AK Parti'den istafa edip,13 Ocak 2024 tarihinde İYİ Parti'ye geçmiştir. Belediye başkanlığı görevine halen devam etmektedir.



Gökhan Mustafa Demirtaş evli ve iki çocuk babasıdır.