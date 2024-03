Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "kent uzlaşısı" eleştirisi: Kimin eli kimin cebinde belli değil

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:



"Biz Mardin’i tüm renkleriyle, tüm güzellikleriyle seviyoruz. Biz bu şehri insanlarıyla seviyoruz. Bugün şu meydanı doldurarak, bizlere gönlünüzün kapılarını açtığınız için teşekkür ediyorum.



Mardin’e kendimizi tam anlatamadığımızın farkındayız. Son seçimlerde bunu bir kez daha gördük. 14-28 Mayıs’ta Mardin’de arzu ettiğimiz oranlara malesef ulaşamadık. Mevcut oy oranlarının Mardin’le aramızdaki muhabbeti yansıtmadığını biliyoruz. İnşallah bunu hak ettiği seviyeye getireceğiz. Mardin’in tercihinin istismar ve kimlik siyasetinden değil, eser ve hizmet siyasetinden yana olacağına inanıyorum. 31 Mart önceki seçimlerden farklı olacak. Mardin'de yeni bir başlangıç yapacağız.



"İSRAİL'E EN SERT TEPKİ GÖSTEREN ÜLKELERDEN BİRİYİZ"



Etrafımızdaki çatışmalar sebebiyle bu Ramazan’a buruk girdik. Komşumuz Suriye tam 13 yıldır huzura, barışa hasret kaldı. Diğer komşumuz Irak’ta etkin ve mezhebi gerilimler devam ediyor. Rusya – Ukrayna arasındaki kanlı savaş 3’üncü yılına girdi.



Tüm bu krizlere ekim ayında terör devleti İsrail’in Gazze’ye yönelik vahşi saldırıları etkilendi. Türkiye olarak ilk günden beri İsrail’e en sert tepkiyi gösteren ülkelerden biriyiz. 40 bin tondan fazla insanı yardımı bölgeye sevk ettik. Bugüne kadar 900’den fazla kanser hastası ve yaralı kardeşlerimizi ülkemize getirdik. Yardımlar konusunda ne yapılması gerekiyorsa yapıyoruz.



İçimizdeki bazı cahiller bilmese de Tayyip Erdoğan’ın dik ve dirayetli duruşunu mazlum Gazze halkı çok iyi biliyor. Biz Filistinli kardeşlerimizin hak ve hukuk mücadelesini 7 Ekim’de keşfetmedik. Gençlik yıllarımızdan beri biz bu mücadelenin içindeyiz.



Ömrümüzü adadığımız böyle bir konuda son dönemde kimi çevrelerin mesnetsiz ifadelerine rastlıyoruz. Öncelikle şunu ifade etmek isterim; her kim bu milletin Gazze davasındaki gayretini sorguluyorsa açıkça kendi insanına hakaret ediyor demektir. Her kim doğruluğuna bakmadan hiçbir şey yapmadılar diyorsa, alenen iftira atıyor demektir. Bu tür asılsız ithamların AK Parti ve Cumhur İttifakı’ndan oy koparmak amacıyla dillendirilmesi utanç vericidir.



“‘Hamas terör örgütüdür’ diyen CHP’nin listelerinden Meclis’e girenler, bilerek veya bilmeyerek CHP’nin seçim stratejisine hizmet edenler Filistin konusunda bize ders veremezler.



CHP’YE ELEŞTİRİLER



Kent uzlaşısı diye bir şey uydurdular, kimin eli kimin cebinde belli değil. Belediyeleri DEM’le beraber yönetecekler ve DEM’siz yönetilecekler diye ikiye ayırmışlar. Bununla kalmamış DEM’lileri kapısından girecekleri ve giremeyecekleri belediyeler diye paylaşmayı ihmal etmemişler.



Biri çıkıyor DEM’lileri kaldırımda görsem yolumu değiştiririm diyor. Bir başkası çıkıyor DEM’e oy verenleri belediyeye almam diyor. Ötekisi çıkıyor, size ne oluyor, biz anlaştık diyerek tutmayı küçük enişteyi edasıyla posta koyuyor.



Tüm bu skandallar yaşanırken genel başkanlık koltuğunda oturan şahsı ya kimse takmıyor ya da mikrofonu eline geçiren kendisine had bildiriyor. Ortada şeffaflık namına hiçbir şey yok.



"SÖZ KONUSU CHP OLUNCA OLAY YERİNDEN UZAKLAŞMAYI SEÇTİLER"



Türkiye son 1 haftadır artık geride kaldığını düşündüğümüz tek parti faşizminin en ilkel haline şahit oluyor. Kürt kardeşlerimizin iradesine ipotek koyanlar sadece havaya bakıp ıslık çalıyorlar. Söz konusu CHP olunca olay yerinden uzaklaşmayı seçtiler. Soruyorum size; son 21 yılda attığımız her demokratikleşme adımına karşı çıkanlar bunlar değil miydi?



"SONUÇ AÇIKLANIR, REKABET BİTER, HİZMET BAŞLAR"



Burada bir hakikati tekrar ifade etmek istiyorum. Bizim ne belediyecilik ne de iktidarlarımız döneminde oy tercihinden dolayı vatandaşa ayrımcılık yapmak yoktur. Seçim döneminde elbette rekabet olur ama sandıklar kapanıp sonuç açıklanınca rekabet biter, hizmet başlar. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkese hizmet etmek görevimizdir. Biz bizi sevsin ya da sevmesin herkesin hizmetkarıyız.



"URFA-HABUR OTOBANI'NIN KAVŞAK NOKTASI MARDİN OLACAK"



Mardin’de 7 millet bahçesi projesinden 3’ünü tamamladık. Ulaştırmada 29 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 286 kilometreye çıkardık. Mardin-Midyat yolu ve Ceylanpınar-Kızıltepe yolunun yapımına devam ediyoruz. Kalkınma Koridoru’nun bir parçası olarak Irak sınırında son bulacak 320 kilometrelik Urfa-Habur Otobanı’nı yapacağız. Bu otobanın en önemli kavşak noktası Mardin olacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak'taki mitinge katılım sayısının 25 bin olduğunu açıkladı Erdoğan mitingde yaptığı konuşmada, “Bu bölgenin tamamıyla bizim ve ülkemizin bağını koparmaya çalıştılar. Şırnaksız, Mardinsiz, Diyarbakırsız bir Türkiye olmaz.” dedi.



Geçmişte yaşanan olumsuzlukların bu gerçeği değiştirmeyeceğini söyleyen Erdoğan, “Bölücü terör örgütü, tek parti faşizmiyle bu topraklarda kurulmak istenen zulüm düzeninin sürmesi için ülkemizin başına bela edilen bir araçtır. Devletin hataları elbette olmuştur ama bölücü örgüt aleni bir ihanetin maşalığını yapmıştır.” ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Son 21 yılda gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma devrimiyle biz işte bu sinsi oyunu bozduk.” dedi.



“EMPERYALİSTLER VE MAŞALARINA MESAFE KOYUYORUZ”



Irak ve Suriye’nin kuzey bölgelerindeki terör operasyonlarıyla Türkiye’nin terör örgütleri ile arasına set kurduğunu söyleyen Erdoğan, “Emperyalistler ve maşalarına mesafe koyuyoruz.” şeklinde konuştu.



Türkiye’nin önünün de ufkunun da açık olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin satın alma paritesinde dünyada 11’inci sırada olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mitingde yaptığı konuşmadan satır başları şöyle: "Yavuz’un emaneti Şırnak insanıyla bugün yine bir başka güzel. Birlik ve beraberlik ruhumuzun nabzının attığı bu şehri, biz Allah için seviyoruz. Şırnak’ın bize olan muhabbetini biliyoruz.



Yakın uzak coğrafyamızda durum hiç iç açıcı değil. Her an başlarına bir şey gelme endişesiyle yaşamak, iftarını açacak bir lokma bulabilme umuduyla koşturmak zorunda kalan insanların Allah yardımcısı olsun.



"GAYELERİ ÜLKEYİ ESKİ GÜNLERİNE DÖNDÜRMEK"



Milletimizi karamsarlığa sürüklemek isteyenlerin amacı, eleştirdiklerinin yerine daha iyisini koymak değil. Bunların gayesi ülkeyi tekrar eski istikrarsızlık günlerine döndürmek. Türkiye için en küçük bir hayalleri olmayanların heybesindeki tek malzeme budur. Bizim ise bu millet için çok büyük hayallerimiz var. Önce 2023 hedefleriyle ülkemizi bugünlere hazırladık. Şimdi de Türkiye Yüzyılı’yla ülkenin geleceğini inşa etmenin mücadelesini veriyoruz. Biz sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık.



"ŞIRNAKSIZ, MARDİNSİZ, DİYARBAKIRSIZ BİR TÜRKİYE OLMAZ"



Geçtiğimiz 21 yılda vatan topraklarının her karışına terimizi akıttık. Yaptığımız hizmetlerin en yakın şahitlerinden biri de Şırnak’tır. Gerçi Şırnak’la aramıza girmek için her yolu deneyenler oldu. Bu bölgenin tamamıyla bizim ve ülkemizin bağını koparmaya çalıştılar. Şırnaksız, Mardinsiz, Diyarbakırsız bir Türkiye olmaz.



Geçmişte yaşanan olumsuzluklar bu gerçeği değiştiremez. Ülkemizin pek çok yerinde insanlarımız farklı sebeplerle eziyet çekti. Geri kalmışlık sadece bu bölgenin değil, küçük bir kesim dışında milletimizin tamamının kaderi yapılmak istendi. Tek parti faşizmi hem maddi mağduriyetleriyle hem manevi eziyetleriyle bu anlayışın en başta gelen temsilcisiydi.



Rahmetli Menderes bu gidişe ‘dur’ diyen ilk lider olarak milletimizin önüne yeni bir ufuk açtı. Darbeler devriyle bu ufuk sürekli karartılmak istendiyse de milletimiz kazanımlarına sahip çıktı. Bir döneme damgasını vuran faşizan uygulamalar sizlerle birlikte bu ülkenin inancına, kültürüne, değerlerine sahip çıkmak isteyen tüm insanların başına musallat olmuştur.



"BİZ SİNSİ OYUNU BOZDUK"



Bölücü terör örgütü, tek parti faşizmiyle bu topraklarda kurulmak istenen zulüm düzeninin sürmesi için ülkemizin başına bela edilen bir araçtır. Devletin hataları elbette olmuştur ama bölücü örgüt aleni bir ihanetin maşalığını yapmıştır. Son 21 yılda gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma devrimiyle biz işte bu sinsi oyunu bozduk. Etrafımızdaki ateşin üstümüze sıçramasının önüne tamamen geçiyoruz. Türkiye’yi bu ateşin içine çekmek için kullanılan terör örgütleriyle sınırlarımız arasına set çekerek, emperyalistler ve maşalarına mesafe koyuyoruz.



"SATIN ALMA PARİTESİNDE DÜNYADA 11’İNCİ SIRADAYIZ"



Türkiye’nin önü de ufku da açıktır. Hiç kimse merak etmesin. Türkiye Yüzyılı güneşinin doğuşuna kimse mani olamayacak. Artık sadece daha kararlı değil aynı zamanda daha güçlüyüz. Yıllarca vaktimizi ve enerjimizi heba eden yüklerden kurtuldukça milletimizi zenginleştirme yolunda daha hızlı ilerliyoruz. Ülkemizi dünyanın ilk 10 ülkesi arasına dahil etmeye az kaldı. Şu anda satın alma paritesine göre milli gelire göre dünyada 11’inci sıradayız. Biraz daha gayretle, çalışmayla, üretmeyle inşallah bu işi başaracağız. Seçimlerde sizlerden desteği, bu mücadeleyi tüm şehirlerimizde vermek için istiyoruz. Şırnak’ın desteği bizim için ayrı bir öneme sahip.



ŞIRNAK'A 100 MİLYAR LİRA KAMU YATIRIMI



Şırnak’a 100 milyar lira kamu yatırımı yaptık. Şırnak Üniversitesi’ni şehrimize kazandırdık. 10 bin kişilik Cizre Stadyumu yapımı için şu anda ihale aşamasındayız. 64 sağlık tesisini şehrimize kazandırdık. Şırnak’ta bugüne kadar 11 bin 111 konut yaptık. Şehrimizde 25 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 197 kilometreye çıkardık.



GABAR’DA HEDEF 100 BİN VARİL



Gabar’da 37 bin varili geçmiş durumdayız. Hedef 100 bin varil. Buralar uçacak, uçacak. Bu ay sonuna kadar günlük 40 bin varili geçmek, yıl sonunda da 100 bin varil üretime ulaşmayı hedefliyoruz. Kato Dağı ve Faraşin Yaylası da yeni petrol arama alanlarımız arasına girdi. Boş durmuyoruz, çalışıyoruz.



Öncelikle terörün bir daha bu topraklarda tutunamamasını sağlayacağız. Sizler de gördünüz, terör varsa ne yatırım oluyor ne iş oluyor ne muhabbet oluyor. İkinci olarak şehrimizin imkanlarıyla ülkemizin hedeflerini örtüştürüp doğru ve gerçekçi adımlarla Şırnak’ı kalkındıracağız, sizlerin ve evlatlarınızın güvenli ve müreffeh geleceği için zihinlerinde program olmayanlara geleceğinizi teslim etmeyin."